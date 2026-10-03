Rafa Márquez y el duelo ante los Estados Unidos: “Todos sabemos lo que representa”

El técnico se dijo admirador del trabajo de Mauricio Pochettino. Aseguró no tener ansias por conseguir su primer triunfo y dejó en claro que desea que su estilo de juego vaya mejorando

El director técnico de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, destacó el significado que rodea al enfrentamiento ante Estados Unidos previo a su enfrentamiento dentro de la Fecha FIFA de este sábado 3 de octubre, y señaló que se trata de un duelo que trasciende lo deportivo. “Todos sabemos lo que representa enfrentar a Estados Unidos, por lo cual es un partido que seguramente va a ser muy competitivo”, explicó el estratega, quien también reconoció que “hay una rivalidad cierta que va más allá de la cancha, que es cultural por todo lo que significa ser vecinos”.

Bajo la misma línea, indica que al interior del plantel reconocen la importancia de este tipo de encuentros; “No hace falta recordárselos al grupo. Lo tienen muy presente y saben muy bien a quién y contra quién nos enfrentamos. No cambia nada de la mentalidad que queremos inculcar al equipo: queremos mantener un mismo nivel, ser muy competitivos y tratar de ganar todos los partidos que podamos. El objetivo es competir y que la gente se sienta identificada con el equipo”.

Respecto a cómo asimilan este choque las nuevas generaciones, Márquez explicó que el grupo actual aborda la rivalidad con una perspectiva distinta y con acceso constante a información. “Los chicos ya vienen con este chip nuevo y cargan mucha información en el teléfono. Seguro muchos habrán visto la vez que pudimos cambiar un poco la historia en Columbus, donde antes siempre eran derrotas”.

Más allá del significado del duelo entre México y Estados Unidos, el técnico del Tricolor enfatizó que busca establecer una cultura de autoexigencia que no dependa del rival. “Tenemos que acostumbrarnos con esta mentalidad a que, sea quien sea, tratemos de dar nuestra mejor versión”, señaló. Márquez estableció como uno de sus objetivos “tratar de competir y que la gente se sienta identificada con el equipo”.

En el plano estratégico, Márquez habló sobre Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, con quien mantiene una relación profesional desde su etapa en el futbol europeo: “La admiración es mutua, conozco a Pochettino, jugamos en contra, lo visitamos, hablé con él en su etapa con los Spurs (Tottenham Hotspurs), tenemos esta relación y admiración, es un gran entrenador, ha tenido grandes oportunidades”.

Al hablar sobre el funcionamiento del equipo mexicano, Márquez explicó cuáles son los aspectos que pretende mejorar. “Como mejoras, quisiera ver en todos los aspectos: mejoras defensivas, ofensivas, generar algo más de llegadas y ser más decisivos en el área rival”, comentó. También marcó una diferencia entre el trabajo cotidiano de un club y el que puede realizarse con una selección: “Si tuviera un equipo te diría ‘dame dos o tres semanas y empezamos a ver algo’, pero con la base que tenemos es con lo que tenemos que intentar seguir mejorando”.

Sobre la presión por conseguir su primera victoria como entrenador de México, Márquez descartó sentir ansiedad. “¿Ansias? Ninguna. La verdad que el trabajo que estamos haciendo me tiene contento, no satisfecho porque siempre hay margen de mejora”, afirmó. “Me sirve tener una Fecha FIFA amplia, debemos de segur mejorando, espero que en este juego haya mejora, pero no hay ansias, estoy conforme con el trabajo que se está realizando”.

En relación con el desarrollo de futbolistas mexicanos y sus posibilidades de llegar al futbol europeo, el entrenador explicó que existen diferencias entre las dinámicas de la Liga MX y la MLS. Márquez consideró que “por esas circunstancias quizás no se tiene la misma fluidez de que los jugadores vayan a Europa”, por lo que pretende que la Selección Mexicana funcione como “una vitrina importante para los jugadores, que queremos potencializarlos para ayudar a muchos de ellos a que puedan dar el salto”.

Finalmente, Márquez confirmó la incorporación de Andrés Guardado a su equipo de trabajo y explicó que su participación estará relacionada con el seguimiento de jóvenes futbolistas. “Andrés ya viene trabajando conmigo desde hace dos años… hemos trabajado de la mano para seguirle los pasos a los chicos que tienen un poco más de proyección”, señaló. La intención es que Guardado participe en un proyecto que abarque a la Selección Mayor, las categorías inferiores, el staff y el cuerpo técnico.

El partido entre la Selección Mexicana y la Selección de los Estados Unidos se llevará a cabo el próximo sábado 3 de octubre, en la cancha del State Farm Stadium, inmueble con capacidad para 63,400 aficionados, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México; y lo podrás seguir en vivo y online a través de Claro Sports Premium en YouTube. La transmisión completa y sin interrupciones estará disponible para los usuarios que cuenten con la membresía del canal.