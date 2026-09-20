Rating Colombia del 19 de septiembre de 2026, según CNC: Caracol vuelve a mandar en el sábado

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este sábado 19 de septiembre.

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No necesita de ‘Yo Me Llamo’ el Canal Caracol para adueñarse del liderato. Como se ha vuelto costumbre en cada sábado, sus espacios toman la ventaja en la cima del rating. Así se comprueba con el último listado del 19 de septiembre, según CNC, que puede consultar en este artículo:

Rating en Colombia del 19 de septiembre de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 9.84% Sábados Felices (parte 1) – Caracol TV – 7.55% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 7.07% Sábados Felices (parte 2) – Caracol TV – 5.21% Se Dice de Mí – Caracol TV – 4.70% La Red – Caracol TV – 4.21% Retrato Hablado – RCN TV – 3.76% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 3.74% Caso Cerrado (parte 2) – RCN TV – 2.79% Noticias Caracol de las 11:30 p.m. – 2.52%

Programación de fútbol para el 20 de septiembre de 2026

9:15 a.m. | Real Madrid vs Atlético de Madrid | LaLiga | ESPN.

11:00 a.m. | Juventus vs Atalanta | Serie A | Disney+.

11:30 a.m. | Deportivo La Coruña vs Real Betis | LaLiga | DSports.

11:30 a.m. | Villarreal vs Levante | LaLiga | ESPN 2.

12:45 m. | San Lorenzo vs Boca Juniors | Liga Argentina | ESPN.

1:45 p.m. | Milan vs Lecce | Serie A | ESPN 3.

1:45 p.m. | Olympique de Marsella vs PSG | Ligue 1 | ESPN 2.

2:00 p.m. | Fortaleza vs Junior | Liga BetPlay | Win Sports y Win+.

2:30 p.m. | Porto vs Benfica | Primeira Liga | DSports.

4:05 p.m. | Bucaramanga vs Inter de Bogotá | Liga BetPlay | Win+.

4:15 p.m. | Deportivo Cali vs Atlético Nacional | Liga Femenina | Win Sports y Señal Colombia.

6:10 p.m. | Deportes Tolima vs América de Cali | Liga BetPlay | Win+.

6:30 p.m. | Millonarios vs Santa Fe | Liga Femenina | Win Sports y Señal Colombia.

8:15 p.m. | Llaneros vs Atlético Nacional | Liga BetPlay | Win+.

Así se mide el rating en Colombia

Existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos, las cuales hacen sus propias mediciones. Ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultorías (CNC). Cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación, que también va de la mano con la acción de cambiar el programa. Si usted hace esa acción, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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