Posibles alineaciones de Fortaleza vs Deportivo Pereira por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los datos previos al partido entre Fortaleza y Deportivo Pereira.

Fortaleza vs Deportivo Pereira, previo | Claro Sports

Nueva jornada del Fútbol Profesional Colombiano y el afán por sumar una buena cantidad de puntos comienza a aparecer. Fortaleza recibe en su casa, el Estadio Metropolitano de Techo al Deportivo Pereira. Ambos clubes no pudieron ganar en su debut en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Fortaleza: Michael Barragan; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Santiago Cuero; Jhon Velásquez, Leonardo Pico, Cristian Orozco, Sebastián Navarro; Sebastián Ramíres y Sebastián Herrera. D.T.: Diego Arias.

Posible alineación de Deportivo Pereira para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Pereira: Yimy Gómez; Walmer Pacheco, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Nicolás Rengifo; Jordy Monroy, Sebastián Acosta, Jhon Montoya y Marco Pérez. D.T.: Arturo Reyes.

¿Cómo y dónde ver Fortaleza vs Pereira por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este será el único partido de la jornada de viernes de la segunda fecha del campeonato en el Estadio Metropolitano de Techo. El juego tendrá inicio a partir de las 8:00 p.m. La organización del fútbol colombiano confirmó que será transmitido por el canal básico y por el de suscripción adicional de Win Sports+. Además, estará vía streaming con una suscripción a la plataforma Win Play.

Últimos cinco partidos de Fortaleza

26.07.2026 | Alianza FC 1-1 Fortaleza.

29.05.2026 | Cúcuta 0-0 Fortaleza.

20.05.2026 | Fortaleza 1-1 Orsomarso.

11.05.2026 | Independiente Medellín 1-0 Fortaleza.

08.05.2026 | Fortaleza 4-1 Leones.

Últimos cinco partidos de Deportivo Pereira

24.07.2026 | Llaneros 1-0 Deportivo Pereira.

26.05.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares.

21.05.2026 | Águilas Doradas 1-1 Deportivo Pereira.

17.05.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Real Cundinamarca.

07.05.2026 | Yumbo 1-1 Deportivo Pereira.

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