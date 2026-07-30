Posibles alineaciones de Fortaleza vs Deportivo Pereira por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
En Claro Sports se pueden informar sobre todos los datos previos al partido entre Fortaleza y Deportivo Pereira.
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Nueva jornada del Fútbol Profesional Colombiano y el afán por sumar una buena cantidad de puntos comienza a aparecer. Fortaleza recibe en su casa, el Estadio Metropolitano de Techo al Deportivo Pereira. Ambos clubes no pudieron ganar en su debut en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.
Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Fortaleza: Michael Barragan; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Santiago Cuero; Jhon Velásquez, Leonardo Pico, Cristian Orozco, Sebastián Navarro; Sebastián Ramíres y Sebastián Herrera. D.T.: Diego Arias.
Posible alineación de Deportivo Pereira para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Pereira: Yimy Gómez; Walmer Pacheco, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Nicolás Rengifo; Jordy Monroy, Sebastián Acosta, Jhon Montoya y Marco Pérez. D.T.: Arturo Reyes.
¿Cómo y dónde ver Fortaleza vs Pereira por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
Este será el único partido de la jornada de viernes de la segunda fecha del campeonato en el Estadio Metropolitano de Techo. El juego tendrá inicio a partir de las 8:00 p.m. La organización del fútbol colombiano confirmó que será transmitido por el canal básico y por el de suscripción adicional de Win Sports+. Además, estará vía streaming con una suscripción a la plataforma Win Play.
Últimos cinco partidos de Fortaleza
- 26.07.2026 | Alianza FC 1-1 Fortaleza.
- 29.05.2026 | Cúcuta 0-0 Fortaleza.
- 20.05.2026 | Fortaleza 1-1 Orsomarso.
- 11.05.2026 | Independiente Medellín 1-0 Fortaleza.
- 08.05.2026 | Fortaleza 4-1 Leones.
Últimos cinco partidos de Deportivo Pereira
- 24.07.2026 | Llaneros 1-0 Deportivo Pereira.
- 26.05.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares.
- 21.05.2026 | Águilas Doradas 1-1 Deportivo Pereira.
- 17.05.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Real Cundinamarca.
- 07.05.2026 | Yumbo 1-1 Deportivo Pereira.