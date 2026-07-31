Mixco vs Suchitepéquez en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Mixco Suchitepéquez, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Deportivo Mixco y Suchitepéquez se enfrentan este fin de semana por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: conseguir una victoria que les permita tomar impulso en el arranque del campeonato. Aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver el partido en vivo y cómo llegan los dos equipos.

Deportivo Mixco ha tenido un exigente inicio de semestre debido al calendario que le tocó afrontar. El equipo dirigido por Fabricio Benítez debutó en el Torneo Apertura 2026 con una derrota por 2-0 frente al campeón Municipal y, pocos días después, volvió a caer en su estreno internacional al perder como visitante ante Olimpia por la Copa Centroamericana. Pese a los resultados, los Chicharroneros dejaron buenas sensaciones por varios pasajes del encuentro en Honduras y buscarán trasladar ese rendimiento a la liga para sumar sus primeros puntos de la temporada.

Por su parte, Suchitepéquez regresó a la máxima categoría del fútbol guatemalteco con un valioso empate 0-0 frente a Comunicaciones en Mazatenango. El conjunto dirigido por Héctor Altamirano mostró orden y solidez defensiva en su reestreno en la Liga Nacional, competencia a la que volvió tras ocho años de ausencia, luego de su descenso en 2018. Ahora intentará dar otro paso adelante ante Mixco y seguir sumando unidades en una temporada en la que el principal objetivo será asegurar la permanencia lo antes posible.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Mixco vs Suchitepéquez de la jornada 2 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mixco y Suchitepéquez será el sábado 1 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Suchitepéquez hoy

Mixco no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Suchitepéquez no tendrá disponible a Mafre Icuté, expulsado en el partido ante Comunicaciones. Se estima que Fabricio Benítez y Héctor Altamirano no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Mixco: Kevin Moscoso; Jorge Sotomayor, Manuel Moreno, Jeshua Urizar, Allen Yanes; Fabian Cuero, Yonathan Pozuelos, Esnaydi Zuñiga; Esteban García, Nicolás Martínez y Julio César Cruz. DT: Fabricio Benítez.

Suchitepéquez: Jussef Delgado; Jorge Matul, Dany Rodas, Víctor Torres, Figo Montañoa; José Corena, Marco Rivas, Andrés Lezcano; Fabricio González, Deyner Padilla y Armando Zamorano. DT: Héctor Altamirano.

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Suchitepéquez en Liga de Guatemala

Será la primera vez que Deportivo Mixco y Suchitepéquez se enfrentarán de manera oficial.

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