Asia cierra filas con UEFA y Concacaf contra FIFA Forward Enterprise

La Confederación Asiática advirtió que la división entre los organismos impide alcanzar un acuerdo y exigió revisar la gobernanza de la FIFA

Salman bin Ibrahim Al Khalifa e Infantino durante el Mundial/Getty vía AFP

La oposición contra FIFA Forward Enterprise sumó un nuevo frente. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) expresó serias preocupaciones sobre el proyecto impulsado por la FIFA y consideró que, ante las divisiones actuales, la iniciativa no cuenta con el respaldo necesario para seguir adelante.

El organismo asiático se solidarizó con la UEFA y la Concacaf, confederaciones que ya rechazaron la posibilidad de introducir inversión privada en las principales competencias administradas por la FIFA. Para la AFC, la discusión alcanzó un nivel que amenaza la unidad del fútbol internacional.

“La AFC se solidariza con la UEFA y la Concacaf al expresar su profunda preocupación por la propuesta de la FIFA de introducir inversión privada en sus principales competiciones y por el proceso de toma de decisiones en torno a la FFE”, señaló la confederación.

La postura fue publicada después de que la UEFA advirtiera que sus 55 selecciones nacionales podrían dejar de participar en torneos de la FIFA mientras el proyecto permanezca vigente. Concacaf, organismo al que pertenece México, también rechazó la propuesta y cuestionó el plazo otorgado a las asociaciones para analizarla.

AFC considera que FIFA Forward Enterprise perdió el consenso

La Confederación Asiática sostuvo que el escenario creado por FIFA Forward Enterprise dificulta cualquier intento por alcanzar un acuerdo entre las asociaciones y confederaciones. El organismo recordó que la Copa del Mundo depende de la participación de todas las regiones para conservar su carácter internacional.

“Ante las divisiones sin precedentes surgidas en el mundo del fútbol, la AFC considera que la propuesta de la FFE no puede lograr de manera realista el amplio consenso y la unidad necesarios para seguir adelante”, expuso.

La AFC también mostró preocupación por la posibilidad de que el conflicto derive en un boicot a las competiciones internacionales. A su juicio, el simple hecho de que una posible ausencia de selecciones europeas se haya convertido en un debate público demuestra la gravedad de la crisis.

“El hecho de que la situación haya llegado al punto en que la posibilidad real de un boicot a la Copa Mundial de la FIFA se haya convertido en tema de debate público debería preocupar a todos los que se preocupan por el futuro de nuestro deporte”, agregó el comunicado.

Para la confederación, cualquier propuesta que ponga en riesgo la participación de algunas de las principales selecciones debe revisarse. La AFC recordó que la fuerza de la Copa Mundial se encuentra en la presencia de todas las confederaciones y en su condición de torneo global.

Asia cuestiona la gobernanza de la FIFA

La crítica de la AFC no se limita al contenido de FIFA Forward Enterprise. El organismo señaló deficiencias en los procesos de consulta y en la manera en que la FIFA toma decisiones relacionadas con el futuro comercial y deportivo del fútbol.

Aunque reconoció la explicación de Gianni Infantino, quien presentó el proyecto como “una propuesta” y “no una obligación”, la confederación indicó que todavía existen dudas sobre la participación del Consejo de la FIFA y de los organismos regionales.

“Las principales preocupaciones en torno a la gobernanza, el proceso institucional y una consulta efectiva siguen sin respuesta”, afirmó la AFC.

FIFA Forward Enterprise sería una filial propiedad de la FIFA y bajo el control del organismo. Su función consistiría en concentrar la organización y explotación comercial de sus competencias, incluidos los derechos de transmisión, los patrocinios y las licencias.

Infantino sostiene que la iniciativa permitiría aumentar los fondos destinados a las 211 asociaciones miembro. De acuerdo con su propuesta, cada federación podría recibir hasta 40 millones de dólares durante el siguiente ciclo mediante los programas FIFA Forward y Fast Forward.

AFC exige una revisión urgente

La confederación asiática considera que una propuesta con posibles consecuencias sobre los torneos, los calendarios y los ingresos no debe elaborarse sin una participación temprana de las asociaciones y de los órganos estatutarios de la FIFA.

“Una propuesta de tal trascendencia no debe surgir a través de procesos que dejen a las confederaciones, las asociaciones miembro e incluso a los propios órganos rectores de la FIFA marginados”, advirtió.

El organismo añadió que permitir una votación al final del proceso no resulta suficiente para calificarlo como democrático. Para la AFC, una consulta requiere información previa, deliberación y participación de todas las partes involucradas.

“Una democracia significativa no se mide únicamente por la posibilidad de votar. Comienza con una gobernanza transparente, consultas oportunas, deliberaciones informadas y una participación genuina”, indicó.

Por esa razón, la Confederación Asiática pidió a la FIFA realizar una revisión urgente de sus mecanismos de gobernanza y toma de decisiones. El objetivo, señaló, debe ser garantizar que cualquier proyecto de alcance mundial pase por los controles correspondientes.

La declaración coloca a tres de las seis confederaciones en oposición a FIFA Forward Enterprise. UEFA, Concacaf y AFC agrupan a 143 de las 211 asociaciones que integran la FIFA, aunque cada federación deberá definir su voto dentro del proceso planteado por el organismo internacional.

“La Copa Mundial de la FIFA, y el fútbol en sí, pertenecen a toda la familia del fútbol mundial. Su futuro debe construirse siempre de forma colectiva”, concluyó la AFC.

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