Apodos y significados de los 12 clubes del Apertura 2026 de Guatemala

¿Cómo le dicen a cada club y cuál es el motivo?

Apodos de los clubes de la Liga Mayor.

No existe club en el mundo que no tenga un apodo, es esa una máxima que tienen en común todas las instituciones futboleras del planeta y que genera en los distintos aficionados cierta pertenencia al ser llamados con el apodo de su equipo. El caso es que en Guatemala a diferencia de otras regiones, los equipos suelen tener un mínimo de entre dos y tres formas de autodenominarse aunque siempre hay una que tiene más fuerza que las otras, algo que repasaremos a continuación.

Comunicaciones

Desde su fundación, Comunicaciones si algo no cambió fue la tonalidad de sus colores. Ese blanco algo gastado terminó siendo el derivado del apodo ‘cremas’ a la hora de referirse a los aficionados y jugadores. Otro apodo, algo secundario pero que de igual forma a veces se usa es el de ‘albos’, aunque el más fuerte es el citado.

Municipal: ‘Rojos’

A diferencia de otros clubes, el equipo de Municipal adoptó desde el día de su fundación la tonalidad roja como el color primario. Rápidamente y naturalmente se los empezó a denominar ‘rojos’ y por ende quedó desde antaño el apodo. Otras formas de llamarles es ‘escarlatas’, derivado del rojo y ‘diablos’, figura a la que se la asocia con el dicha tonalidad.

Cobán Imperial: ‘príncipes azules’

La historia del apodo de Cobán es particular. Está asociada a que siglos atrás, uno de los líderes de Verapaz, Juan Aj Poop B’atz, fue quien viajó a España en barco para una reunión con el Rey Juan Carlos V, quien tras dicho encuentro lo designó como Gobernador. A su retorno, le puso ‘Ciudad imperial’ a Cobán y llamaría en forma cariñosa ‘Príncipes azules’ a todos los hombres que nacieran tras la designación del nombre, siendo azul el color que usaban los uniformados.

Antigua: ‘Aguacateros’

El equipo de Antigua, al igual que Municipal y Comunicaciones tiene más de un apodo, aunque el principal es ‘panzas verdes’. Ocurre que la región colonial en la que está el club tiene como característica entre otras cosas ser una zona rica en aguacate para su siembra y cosecha. Dicho fruto es de color verde y tiene una forma de panza por lo que en honor a esa actividad exportadora adoptaron el apodo. También se los pueden denominar ‘coloniales’ o ‘aguacateros’.

Malacateco: ‘Toros’

A diferencia de la mayoría, Malacateco tiene un solo apodo y es el de ‘Toros’. Esto habida cuenta de que el club, fundado allá por inicios de los 60, está en la región de Malacatán donde la principal actividad es la ganadera, siendo los toros una de las más trabajadas. De ahí el apodo y la razón por la que aparece una cabeza con cuernos en el escudo.

Suchitepequez: Venados

Debido a la riqueza natural de su región y su relación con la fauna local, al club se le apodó venados ya que en la zona existe dicho animal como distintivo. Además, también se les llama en forma secundaria Los gigantes del sur.

Deportivo Mixco: ‘Chicharroneros’

El querido Deportivo Mixco tiene como particularidad tener base en una de las regiones en las que se produce el más laureado y delicioso chicharrón, motivo por el cual le llaman el equipo ‘chicharronero’. Si bien también se les ha llamado alguna vez desde chocolateros hasta halcones, no son los más populares.

Guastatoya: ‘Pecho amarillo’

En el caos de Guastatoya son apodados el equipo ‘pecho amarillo’ y ese mote lo adoptó en referencia a una de las especies de ave más llamativas y valoradas de la región como el Pitangus lictor, que se caracteriza por tener el pecho de su cuerpo totalmente amarillo. Además, está en el escudo del equipo.

Xelajú MC: ‘Super chivos’

El equipo de Xelajú MC es apodado como el equipo ‘Super chivo’. El motivo de dicho nombre tiene que ver con al momento de su fundación y hasta la actualidad el departamento de Quetzaltanengo tenía como actividad ganadera la de ovejas y chivos, motivo por el que el clun adoptó el mote. También se le dice a veces ‘xelas’ pero es menos común.

Deportivo Marquense: ‘Leones’

El Marquense es un club que está dentro del departamento de San Marcos que tiene como símbolo tradicional al león, asociado a San Marcos Evangelista, uno de los cuatro evangelistas, y es un elemento recurrente en la iconografía religiosa. Es el apodo más usado para reconocer a un jugador o aficionado del club.

Deportivo San Pedro: Super Gallos o Schecanos

Se les llama “shecanos” por representar a la ciudad de San Pedro Sacatepéquez, en el departamento de San Marcos. Además, comunmente se les reconoce como los Gallos.

Aurora: ‘Tigres’

Aurora es el tercer club más ganador de Guatemala, dueño de una historia llena de matices. El equipo fue siempre apodado Tigres o aurinegros en referencia a los colores de su uniforme, de cierta forma atigrada con los colores negro y amarillo. También se les puede llamar Militares o Castrenses aunque no son los mas populares.

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