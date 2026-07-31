Rating Colombia del 30 de julio de 2026, según CNC: Yo Me Llamo lidera el top 3 a favor de Caracol

Tres programas del Canal Caracol se ubican en el top 3, mientras que Masterchef Celebrity queda por debajo.

‘Yo Me Llamo’

Los colombianos en sus casas aprovechan para dispersarse con la programación de la televisión, algo que todavía sigue marcando tendencia en el país. Las novelas y otros espacios de entretenimientos fueron la pauta del 30 de julio, sobre todo de aquellos que ofrece la parrilla de Caracol Televisión.

Rating en Colombia del 30 de julio de 2026, según CNC

Yo Me Llamo | Caracol TV | 15,8004 %. Noticias Caracol PRM | Caracol TV | 11,2307 %. Vecinos | Caracol TV | 8,8836 %. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 7,4025 %. Noticiero del Senado | Caracol TV | 7,1064 %. Noticias Caracol MD | Caracol TV | 6,9811 %. Noticias Caracol avance | Caracol TV | 6,0941 %. Pa’ seguirte queriendo | Canal RCN | 5,7439 %. La Rosa de Guadalupe parte 2 | Canal RCN | 5,2346 %. Noticias RCN avance | Canal RCN | 5,1514 %.

Programación de fútbol para este viernes, 30 de julio de 2026

4:00 p.m. | Real Santander vs Patriotas | Torneo BetPlay.

6:00 p.m. | Unión Magdalena vs Orsomarso | Torneo BetPlay.

8:00 p.m. | Fortaleza vs Deportivo Pereira | Liga BetPlay.

Así se mide el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes. Un cambio de canal a otro ya marca una tendencia en esta medición.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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