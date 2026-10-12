MasterChef Celebrity Colombia 2026: ¿quién fue el eliminado de este 12 de octubre?

La competencia de MasterChef Celebrity Colombia se intensifica este 12 de octubre. Descubre quién sale de la cocina y cómo avanza el reality culinario.

¿Quién es el eliminado de Masterchef Celebrity? | Canal RCN.

Este lunes 12 de octubre, MasterChef Celebrity Colombia 2026 vive una nueva jornada de expectativa entre los televidentes, que están pendientes de conocer quién será el próximo famoso en abandonar la competencia culinaria del Canal RCN. Tras la eliminación de Martica Restrepo en el capítulo del pasado 5 de octubre, los participantes deberán seguir demostrando sus habilidades en la cocina para convencer al jurado y asegurar su permanencia en el reality. La presión aumenta a medida que avanza la competencia y cada error puede ser determinante para despedirse de la cocina más famosa del país.

¿Quién es el eliminado de Masterchef Celebrity Colombia 2026, hoy 12 de octubre?

La competencia en MasterChef Celebrity Colombia 2026 continúa subiendo de nivel y este lunes 12 de octubre los participantes se enfrentan a un nuevo capítulo en el que cualquier error podría cambiar su destino en la cocina. Con el jurado cada vez más exigente y los retos poniendo a prueba la creatividad, la técnica y el sabor, la expectativa está puesta en descubrir quién será el próximo famoso en abandonar el reality del Canal RCN. Los televidentes siguen atentos a cada preparación y al veredicto final que definirá quién continúa en la lucha por llegar a la gran final.

Masterchef Colombia 2026: lista de todos los eliminados

Hugo Gómez

Angélica Blandón

Diana Mina

Lina Tejeiro

Luisa Vergara ‘Lui’

Iván Marín

Milena López

Sebastián Vega ‘Sebas’

Virginia Lizcano

Tavo Bernate

Víctor Tarazona

Martica Restrepo

Cómo ver Masterchef Celebrity Colombia por televisión y streaming

Entre semana, todos los capítulos del programa se emiten de 9 a 11 de la noche (domingos de 8 a 10). También puede seguir en vivo las emociones de cada episodio en la señal de YouTube del Canal RCN. En la misma app, instantes después de culminarse el reality, estará disponible para mirar en cualquier momento del día.

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