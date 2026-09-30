Wesley Sneijder critica a la federación neerlandesa por elegir a Xavi Hernández como técnico de la selección de Países Bajos

El exmediocampista cuestionó los criterios en los que se basó de la federación para elegir al nuevo seleccionador

Sneijder pone en duda el nombramiento de Xavi con Países Bajos. | Reuters

El nombramiento de Xavi Hernández como seleccionador de Países Bajos abrió un nuevo debate dentro del fútbol neerlandés. Wesley Sneijder, histórico exmediocampista de la Oranje, cuestionó el proceso que llevó al español al banquillo nacional y puso el foco en los criterios que utiliza la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) para la formación y contratación de entrenadores.

Sneijder explicó durante el programa Rondo, de Ziggo Sport, que la decisión le resulta difícil de entender debido a las reglas que la propia federación había defendido para obtener las licencias de entrenador. Su crítica no se centra en la capacidad futbolística de Xavi, sino en una aparente diferencia de criterios entre el técnico español y los exjugadores neerlandeses que buscan iniciar una carrera en los banquillos.

El exjugador del Real Madrid, Inter de Milán y la selección de Países Bajos recordó que sostuvo reuniones con Nigel de Jong, director deportivo de la KNVB, para analizar la posibilidad de adaptar el proceso de formación para futbolistas con una trayectoria extensa. Según su relato, en aquel momento la federación dejó claro que no podía ofrecer un curso acelerado debido a las normas de UEFA.

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¿Por qué Wesley Sneijder cuestiona la elección de Xavi Hernández?

Sneijder señaló que Xavi obtuvo las licencias A, B y Pro a través de la Federación Española de Fútbol en un proceso distinto al modelo que exige la KNVB. El neerlandés considera que ahí surge la contradicción, pues los aspirantes de su país deben cumplir un programa de formación que, según explicó, puede extenderse alrededor de cuatro años y medio.

“Me parece extraño”, expresó Sneijder al hablar de la política federativa. También aclaró que no busca recibir un trato automático para convertirse en entrenador, pero cuestionó que la KNVB descartara una formación adaptada para exfutbolistas y ahora eligiera a un técnico que siguió un sistema diferente en España.

Sneijder abandonó en 2021 un curso de entrenador después de diferencias con la federación neerlandesa respecto al contenido y duración de la preparación. El exmediocampista defendía un programa adaptado a la experiencia de jugadores con una larga carrera profesional, mientras que la KNVB mantuvo su estructura educativa. Ese antecedente explica parte de su postura ante la contratación de Xavi.

Xavi Hernández inicia una nueva etapa con Países Bajos

La KNVB presentó a Xavi Hernández como seleccionador de Países Bajos en agosto de 2026. Nigel de Jong explicó entonces que la federación también había considerado otros perfiles, entre ellos Pep Guardiola y Arne Slot, antes de cerrar el acuerdo con el exentrenador del Barcelona.

El nombramiento también marcó un cambio para la Oranje. Xavi se convirtió en el primer entrenador extranjero de Países Bajos en cerca de cinco décadas y llegó al cargo después de su etapa con el Barcelona, club con el que conquistó una Liga española y una Supercopa de España.

Su estreno llegó el 24 de septiembre ante Alemania en la UEFA Nations League. Países Bajos rescató un empate 1-1 con un gol de Cody Gakpo en tiempo agregado. Tres días después, la selección dirigida por el español derrotó 2-1 a Serbia, con dos anotaciones de Mexx Meerdink.

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Sneijder centra su crítica en la política de la KNVB

Pese a sus cuestionamientos, Sneijder aclaró que desea que Xavi y la federación obtengan resultados. Su inconformidad apunta principalmente al argumento de la KNVB de que las normas de UEFA impedían ofrecer una preparación distinta para antiguos internacionales neerlandeses. El exjugador considera que otros países aplican modelos diferentes.

La llegada de Xavi ya había provocado debate dentro del fútbol de Países Bajos. Antes de las declaraciones de Sneijder, figuras como Johan Derksen también cuestionaron que la KNVB recurriera a un técnico extranjero en lugar de elegir a un entrenador formado dentro del propio sistema neerlandés.

Xavi continuará su primer periodo al frente de la Oranje con la mirada puesta en la UEFA Nations League y en el proceso rumbo a la Eurocopa de 2028. Por ahora, sus primeros resultados incluyen un empate contra Alemania y una victoria sobre Serbia, mientras que fuera del campo persiste el debate sobre los criterios utilizados por la federación para elegir al responsable de la selección.