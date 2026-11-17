El exfutbolista de Chivas y la Selección Mexicana cuestionó el rendimiento de Santiago Gimenez y la falta de opciones en el ataque del Tricolor, pero pronostica un triunfo ante Jamaica

La falta de delanteros en la Selección Mexicana preocupa a Missael Espinoza, quien cuestionó el rendimiento de Santiago Gimenez y aseguró que el atacante pasa desapercibido durante los partidos. En entrevista exclusiva para Peloteando de Claro Sports, el exfutbolista señaló que México atraviesa por una escasez de opciones ofensivas, situación que representa un problema para Rafael Márquez en su etapa como entrenador nacional.

Las declaraciones se producen en la previa del México vs Jamaica de este martes 17 de noviembre, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El Tricolor recibirá al conjunto caribeño en el Gigante de Acero de Monterrey, con la obligación de remontar el 3-2 que sufrió en el encuentro de ida para conseguir su clasificación a las semifinales.

Espinoza considera que Santiago Gimenez no ha respondido a las expectativas con la Selección Mexicana, pese a su experiencia en el fútbol europeo. El exjugador cuestionó la participación del delantero durante los encuentros y la falta de confianza que, desde su perspectiva, muestra dentro del terreno de juego.

“Por Santiago, la verdad que pasa como un fantasma muchos minutos de un partido. Se le ve un tipo desconfiado, no se ve ese atrevimiento que venía mostrando antes del Mundial, por lo menos en su club”.

Missael Espinoza cuestiona a Santiago Gimenez y advierte sobre la falta de delanteros

Missael Espinoza reconoció que México cuenta con futbolistas que militan en equipos del extranjero, pero señaló que eso no garantiza soluciones en el ataque. El exseleccionado nacional manifestó su inconformidad con el rendimiento de Gimenez y aseguró que el delantero tiene condiciones para ofrecer más con el Tricolor.

“A mí la verdad me tiene decepcionado Santiago Gimenez. Es un tipo que ha quedado a deber mucho a la selección. De Santiago esperamos mucho más. Insisto, tiene capacidad porque lo ha mostrado, está en Europa jugando, pero algo le ha pasado que no da el kilo, como se dice coloquialmente”.

El exfutbolista también abordó la situación de Raúl Jiménez (está lesionado) y Armando ‘Hormiga’ González, a quienes identificó como parte de las alternativas ofensivas de México. Sobre el primero, mencionó que la edad podría convertirse en un factor para su rendimiento, mientras que del atacante de Chivas destacó su movilidad, aunque consideró que todavía necesita experiencia para desenvolverse dentro del área.

“Raúl Jiménez tiene su experiencia, tiene jerarquía, pero también hay que pensar que ya la edad le puede empezar a pesar un poquito. Ya se necesitan tipos más ligeros, con más movilidad, como exige ahora el fútbol”.

En el caso de Armando González, Espinoza considera que su juventud y energía representan cualidades para el ataque mexicano, aunque explicó que el delantero necesita desarrollar su capacidad para tomar decisiones frente a la portería rival.

“Anda ahí la Hormiga, Hormigol, que me parece lo destacado, que es un tipo también con juventud, con energía, con una gran movilidad, pero le falta alcanzar ese grado de madurez, Gabriel, que se necesita”.

La falta de delanteros, un problema para Rafael Márquez en la Selección Mexicana

Missael Espinoza aseguró que la escasez de delanteros no es un problema exclusivo de Rafael Márquez, pues recordó que Javier Aguirre también enfrentó dificultades para encontrar alternativas en esa posición. El exjugador comparó el panorama actual con el que existía durante su etapa como futbolista, cuando la selección contaba con distintas opciones para integrar sus convocatorias.

“Sí estamos carentes, Gabriel, lamentablemente, de tres o cuatro delanteros en los que Rafa pueda apoyarse. Decir: ‘Estos de aquí al 30 van a ser mis cuatro o cinco inamovibles’, y hay que ver cómo se van desarrollando, cómo andan en el club, en la liga, y llamar a algunos que anden enranchados”.

El exseleccionado recordó a delanteros como Carlos Hermosillo, Jared Borgetti, Daniel Guzmán y Paco Uribe, quienes formaron parte de distintas generaciones del fútbol mexicano. Para Espinoza, la cantidad de opciones que existía anteriormente contrasta con las dificultades que enfrenta el cuerpo técnico para conformar su ataque.

“Ahora sufre Rafa, sufrió Javier Aguirre y esperamos que los cuatro o cinco que hay lleguen bien trabajados, jugando en sus clubes, y que no se batalle tanto para anotar, porque si no hay goles, no hay resultados. Eso está claro”.

Las declaraciones de Missael Espinoza llegan en un momento en el que México necesita goles para remontar la eliminatoria ante Jamaica. El equipo de Rafael Márquez deberá aprovechar sus oportunidades ofensivas en Monterrey, mientras el entrenador define quién ocupará el eje del ataque en un encuentro que determinará su continuidad en la Concacaf Nations League.

Missael cuestiona si fue apresurado el nombramiento de Rafa Márquez

Missael Espinoza también expresó dudas sobre el momento en el que Rafael Márquez asumió la dirección técnica de la Selección Mexicana. Aunque reconoció su trayectoria como futbolista y la experiencia que adquirió durante su carrera, señaló que dirigir a un combinado nacional implica responsabilidades distintas a las que enfrentó en el Barcelona B.

“Yo comenté, no sé qué tan apresurado haya sido el nombramiento de Rafa, no por su capacidad como futbolista, su calidad, todo el bagaje que tiene, sino más bien el trabajo en cancha, en vestidor, en enfrentar esta situación, el manejo de grupo, que no es nada comparable a lo que vivió en Barcelona B”.

El exfutbolista considera que Márquez todavía debe desarrollar su estilo como entrenador y demostrar su capacidad para manejar al grupo. También mencionó las influencias que pudo adquirir durante su formación, tanto en el fútbol español como durante su trabajo junto a Javier Aguirre.

“No sé qué escuela tenga Rafa, la barcelonista, la de Javier Aguirre, que estuvo con él todo un proceso, o se hace una combinación y en su fútbol vamos viendo un sistema, un estilo agradable de acuerdo a lo que tenga en la cancha”.

Confía en la remontada de México ante Jamaica

Pese a la derrota de 3-2 en el encuentro de ida, Espinoza considera que México tiene condiciones para revertir el marcador en Monterrey y pronostica un 4-1 a favor. El exjugador señaló que Jamaica mostró carencias durante el primer enfrentamiento y que el Tricolor debería aprovecharlas para evitar otra actuación como la que tuvo durante los primeros minutos del partido anterior.

“Me atrevo a decir que puede ser hasta goleada, pensando en las carencias que mostró o que tiene, es la realidad, el equipo de Jamaica. México no sé por qué jugó tan mal durante 60 o 70 minutos”.

El exseleccionado también explicó que México deberá buscar un gol durante los primeros minutos para modificar el desarrollo de la eliminatoria. Sin embargo, advirtió que recibir otra anotación podría aumentar la presión sobre el equipo y complicar sus posibilidades de avanzar. “Aquí la bronca para México es si reciben un gol. Ahí me parece que se complicaría porque ya serían otros dos o tres. Te meten broncas, se te viene el tiempo encima”.

La mentalidad de los jugadores, uno de los aspectos que debe corregir Rafa Márquez

Missael Espinoza señaló que la actitud de los futbolistas y el manejo de grupo fueron factores que pudieron influir en la derrota ante Jamaica. Desde su experiencia como jugador, explicó que los entrenadores deben preparar a sus equipos para enfrentar a cualquier rival con la misma concentración, sin importar las diferencias que puedan existir entre ambas selecciones.

“Haces mucho hincapié en esa parte, en no confiarte, en no entrar sobrado a la cancha, en enfrentarlos como si estuvieras jugando contra Alemania, contra Brasil, ese tipo de selecciones, estar bien concentrado”.

El exfutbolista también habló de Jesús Gallardo, quien marcó un autogol durante el partido de ida, y consideró que el defensor necesita recuperar la confianza. Para Espinoza, el apoyo de la afición en Monterrey podría ayudar a que los futbolistas mexicanos tengan mayor seguridad durante el encuentro.

“Gallardo comete ese autogol lamentable en aquel cobro de tiro de esquina y se le vio desconfiado, errático, pero ya sabemos, el mismo Rafa ya sabe que es un jugador que sabe qué hacer con la pelota, que tiene buenas incorporaciones al frente, tira buenos centros”.

Rafa Márquez podría enfrentar presión si México no mejora

Espinoza considera que Rafael Márquez todavía tiene margen para corregir el funcionamiento del equipo, pero advirtió que una nueva actuación sin resultados podría incrementar los cuestionamientos sobre su continuidad como entrenador de la Selección Mexicana.

“Incluso se escuchan comentarios de la presión que tiene Rafa, de si fue el indicado, de que ya hay que moverlo y hay que correrlo. No es para tanto, pero si hoy no juega bien México y batalla para anotar, podrá empezar cierta presión”.

Espinoza señaló que el fútbol mexicano exige resultados y que la paciencia con los entrenadores suele ser limitada. En ese sentido, consideró que Márquez necesita mejorar el rendimiento colectivo y aprovechar las próximas oportunidades para demostrar que puede conducir al Tricolor.

“Somos exigentes por los medios de comunicación, queremos resultados, títulos, buenas actuaciones, y yo creo que si Rafa no las obtiene pronto puede empezar a sufrir”.

La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica este martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el Gigante de Acero de Monterrey. El equipo de Rafael Márquez buscará revertir el marcador de 3-2 de la ida y avanzar a las semifinales de la Concacaf Nations League.