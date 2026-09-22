Irlanda jugará contra Israel pese a las protestas previas a la Nations League

La selección irlandesa confirmó que disputará los partidos ante Israel después de que UEFA rechazara su solicitud de suspensión

Irlanda vs Israel. | Foto por EYEPIX / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

La selección de Irlanda mantendrá sus partidos ante Israel dentro de la UEFA Nations League, pese a las protestas de grupos sociales y deportistas que solicitaron cancelar los encuentros por la situación en Gaza. La Federación de Fútbol de Irlanda (FAI) pidió a UEFA suspender a Israel de las competencias internacionales, pero el organismo europeo rechazó la solicitud.

La polémica aumentó antes del primer enfrentamiento entre ambas selecciones, con manifestaciones en Dublín y una carta firmada por más de 160 atletas irlandeses que pidió a la FAI reconsiderar su decisión. Sin embargo, el equipo dirigido por Heimir Hallgrímsson confirmó que viajará para cumplir con el calendario establecido.

El entrenador de Irlanda explicó que sus jugadores no están cómodos con el contexto de los partidos, pero señaló que una vez tomada la decisión de competir, la plantilla permanecerá unida. Además, sus declaraciones generaron una respuesta de la Federación de Futbol de Israel.

Irlanda vs Israel: ¿Por qué se mantiene el partido pese a las protestas?

La FAI solicitó a UEFA la suspensión de Israel como protesta por las acciones militares del país en Gaza, pero la petición no prosperó. Por esta razón, Irlanda debe disputar los encuentros correspondientes a la Nations League para evitar consecuencias deportivas y administrativas.

La federación irlandesa explicó que un posible boicot podría provocar que Israel recibiera los puntos por incomparecencia y también generar sanciones para la selección. Además, la decisión está relacionada con las obligaciones de Irlanda dentro de las competencias UEFA.

El primer partido entre ambas selecciones está programado para el 27 de septiembre en Debrecen, Hungría, mientras que el segundo duelo será el 4 de octubre en Bačka Topola, Serbia. Ambos encuentros se disputarán en sedes neutrales debido al contexto de seguridad.

Heimir Hallgrímsson genera polémica con su mensaje previo al partido

Durante una conferencia de prensa, el técnico de Irlanda habló sobre la postura del equipo ante los encuentros contra Israel y aseguró que sus jugadores no mezclan el aspecto deportivo con la situación política.

“No estamos jugando con un genocidio, estamos jugando contra un genocidio. Estamos jugando contra Israel, no estamos jugando con Israel”, declaró Hallgrímsson, en referencia al contexto del conflicto entre Israel y Hamás.

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Sus palabras provocaron una respuesta de la Federación de Futbol de Israel, que publicó un mensaje en redes sociales en el que cuestionó las declaraciones del entrenador irlandés. Israel ha rechazado las acusaciones de genocidio y sostiene que sus operaciones militares están dirigidas contra Hamás.

La situación también generó diferencias fuera del campo. Más de 160 deportistas irlandeses firmaron una carta impulsada por el grupo Irish Sport for Palestine para solicitar que la selección no disputara los partidos.

¿Dónde se jugarán los partidos entre Irlanda e Israel?

El duelo que corresponde a Israel como local se disputará en Debrecen, Hungría, mientras que el encuentro en el que Irlanda aparece como local se realizará en Bačka Topola, Serbia. La FAI decidió trasladar el partido fuera de Dublín por cuestiones operativas y de seguridad.

Los partidos no contarán con presencia de aficionados debido a las medidas establecidas para evitar incidentes. La UEFA mantiene la programación de ambos compromisos dentro del calendario internacional. Irlanda e Israel llegan al enfrentamiento dentro de una competencia oficial de selecciones, aunque el contexto político alrededor del encuentro mantiene la atención fuera del terreno de juego.

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