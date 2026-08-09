¿Cómo quedaron los colombianos este sábado 8 de agosto en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

Con 91 oros, 98 platas y 77 bronces, Colombia finalizó exitosamente los Juegos Centroamericanos 2026 en Santo Domingo tras destacar en varias disciplinas.

Atletas colombianos en Santo Domingo 2026 | Comité Olímpico Colombiano

Culminaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y la delegación colombiana finalizó segunda en el medallero general en Santo Domingo. En el último día de emociones los atletas ‘Cafeteros’ siguieron bañándose en oro en las disciplinas que le dieron cierre a estas importantes justas.

Medallas de oro para Colombia hoy, 8 de agosto de 2026

Medallas de plata para Colombia hoy, 8 de agosto de 2026

Equipo mixto de Colombia | Natación artística.

Equipo femenino de Colombia | Esgrima.

Medallas de bronce para Colombia hoy, 8 de agosto de 2026

Marcos Bonilla (X2) | Halterofilia.

¿Cuántas medallas ganaron los colombianos hoy en los Juegos Centroamericanos?

Este sábado 8 de agosto los atletas colombianos sumaron un total de seis medallas en deportes como levantamiento de pesas, natación artística y esgrima. Como tal la actividad en Santo Domingo finalizó con esas preseas, lo que deja al país hasta el último día cosechando logros en estas importantes justas.

¿Cuántas medallas ganaron los colombianos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Esta fue una participación histórica de los deportistas colombianos en Santo Domingo, pues se registró una marca para el recuerdo en este tipo de competencia para la delegación ‘Cafetera’. Fueron 91 medallas de oro, 98 de plata y 77 de bronce, para un total de 266. Colombia culminó en el segundo puesto de la tabla general de medallería.

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