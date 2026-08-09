No habrá revancha ante Rayados: Messi, ausente ante el rival que lo eliminó de la Concachampions 2024

El argentino tenía ante Monterrey la oportunidad de reencontrarse con el rival que lo eliminó en 2024, pero una noticia familiar cambió por completo el escenario.

Uno de los golpes deportivos más importantes al Inter Miami | Imago7

La historia entre Lionel Messi y Rayados de Monterrey parecía destinada a escribir un nuevo capítulo en la Leagues Cup 2026. Dos años después de una eliminatoria marcada por declaraciones, discusiones y tensión fuera del terreno de juego, el argentino tenía la posibilidad de volver a encontrarse con el conjunto que terminó con el sueño internacional del Inter Miami en la Concacaf Champions Cup 2024. Sin embargo, la esperada revancha deportiva quedó en segundo plano por una razón mucho más importante. Jorge Messi, padre y durante años representante del futbolista argentino, falleció a los 68 años en Rosario, Argentina, durante la madrugada de este sábado 8 de agosto.

Lionel Messi no estará con Inter Miami para el encuentro frente a Monterrey correspondiente a la Leagues Cup. El club estadounidense expresó públicamente sus condolencias a su capitán y a la familia Messi, mientras distintos reportes confirmaron que el jugador emprendió el viaje rumbo a Argentina para acompañar a sus seres queridos. De esta manera, el partido que podía representar una revancha para la ‘Pulga’ frente a uno de los equipos mexicanos que más problemas le ha causado desde su llegada al fútbol de Estados Unidos se disputará sin su principal protagonista.

Una eliminatoria que comenzó con declaraciones y terminó en tensión

El antecedente entre ambos equipos se remonta a abril de 2024, cuando Monterrey e Inter Miami se enfrentaron en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Antes del primer compromiso, el entonces entrenador de Rayados, Fernando Ortiz, puso sobre la mesa el peso que podía tener la presencia del argentino alrededor de la eliminatoria. “El negocio no va por el lado del Monterrey”, declaró el técnico, quien también sostuvo que todo lo que rodeaba a Messi podía provocar decisiones tanto deportivas como extradeportivas. Aquellas palabras aumentaron la presión de una serie que ya generaba enorme atención por enfrentar a una de las plantillas más poderosas de la Liga MX contra el nuevo proyecto internacional de Miami.

Messi no fue convocado para el encuentro de ida por los problemas físicos que atravesaba en ese momento, pero estuvo presente en el estadio. Inter Miami comenzó ganando gracias a Tomás Avilés, aunque la expulsión de David Ruiz modificó el encuentro. Monterrey reaccionó con goles de Maximiliano Meza y Jorge Rodríguez para llevarse una victoria de 2-1 de Fort Lauderdale y tomar ventaja rumbo al Gigante de Acero. El segundo tanto llegó al minuto 89 y dejó a Rayados en una posición favorable para definir la eliminatoria en Nuevo León.

La tensión aumentó después del silbatazo final. Nicolás Sánchez, entonces integrante del cuerpo técnico de Ortiz, relató posteriormente en un audio que hubo una discusión en la zona de vestidores con integrantes del Inter Miami. El argentino aseguró que Messi se acercó durante el intercambio y resumió el episodio con una frase que rápidamente se volvió viral: “Sí me quiso pelear Messi”. Sánchez después reconoció públicamente que el audio había sido enviado originalmente a su círculo privado y asumió la responsabilidad por su difusión. Rayados, además, informó que manifestó ante Concacaf su postura sobre los hechos registrados después del partido.

Lo ocurrido convirtió la vuelta en Monterrey en algo más que un partido por el pase a las semifinales. Messi ya estaba disponible, Fernando Ortiz había quedado en el centro de la conversación y Gerardo Martino regresaba a México después de su etapa al frente de la selección mexicana. La recepción en Nuevo León reflejó ese ambiente: aparecieron mensajes como “Sin ayuditas Messi”, mientras que Martino recibió abucheos de buena parte de los más de 50 mil aficionados que acudieron al Gigante de Acero.

En la cancha tampoco hubo espacio para una reacción del Inter Miami. Brandon Vázquez aprovechó un error defensivo para abrir el marcador, Germán Berterame amplió la diferencia con un disparo desde fuera del área y Jesús Gallardo firmó el tercero. Diego Gómez descontó sobre el final. Rayados ganó 3-1 el partido de vuelta y cerró la eliminatoria con un contundente 5-2 global, aun con Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba en el once estadounidense. Concacaf registró oficialmente el triunfo regiomontano del 10 de abril de 2024 y el pase de Monterrey a las semifinales.

La revancha de Messi tendrá que esperar

Dos años después, el calendario de la Leagues Cup volvió a colocar a ambos clubes frente a frente. Monterrey tenía programada su visita al Inter Miami este sábado 8 de agosto de 2026 en Florida, dentro de la primera fase del torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS. El reencuentro despertaba interés precisamente por aquella eliminatoria: por primera vez desde la derrota de 2024, Messi podía volver a medirse oficialmente con Rayados. El propio Monterrey confirmó desde marzo que Miami sería su segundo rival en la competencia.

La noticia sobre Jorge Messi modificó por completo el contexto. El sanatorio donde se encontraba internado informó que el padre del futbolista falleció a los 68 años durante la madrugada del 8 de agosto y mantuvo en reserva las causas del deceso por respeto a la privacidad familiar. Jorge tuvo un papel fundamental durante toda la trayectoria de Lionel, desde sus primeros años en Rosario y su llegada a Barcelona hasta convertirse durante buena parte de su carrera en una de las figuras centrales de su entorno profesional.

Inter Miami confirmó su respaldo al argentino con un mensaje público dirigido a él y a toda su familia, mientras Messi dejó al equipo para viajar a Argentina. Su ausencia ante Monterrey responde así exclusivamente al momento familiar que atraviesa y deja cualquier consideración deportiva en segundo término. La posibilidad de ajustar cuentas con Rayados, superar el recuerdo del 5-2 global y enfrentarse nuevamente al club que protagonizó con Miami una de las eliminatorias más tensas de su etapa en Concacaf tendrá que esperar.

El fútbol había preparado el escenario para reencontrar a dos protagonistas con cuentas deportivas pendientes, pero las circunstancias cambiaron la historia pocas horas antes del encuentro. Messi no tendrá su revancha ante Monterrey en esta Leagues Cup. El recuerdo de las declaraciones de Ortiz, el altercado con Nicolás Sánchez y aquella eliminación de 2024 permanecerá como el último capítulo entre el argentino y Rayados hasta que el calendario vuelva a cruzarlos. Esta vez, sin embargo, el resultado y la rivalidad dejaron de ser lo importante.

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