Rating Colombia, 18 de abril de 2026, según CNC: la Selección Colombia Femenina se lleva las miradas

La representación cafetera jugó frente a Argentina en la Copa de Naciones que da clasificación al Mundial de la rama.

Partido femenino entre Argentina y Colombia. – Alejandro Pagni, AFP.

La emoción del fútbol tuvo gran acogida durante este sábado, como se puede observar en la medición del rating de la televisión colombiana por el Centro Nacional de Consultoría (CNC). El producto más visto fue el partido entre Argentina y Colombia por la Liga de Naciones Femenina, que da clasificación para el Mundial.

Rating en Colombia del 18 de abril de 2026, según CNC

Gol Caracol, Copa de Naciones Femenina, Argentina vs Colombia – Caracol TV | 8,13% Sábados felices, parte 1 – Caracol TV | 5,73% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 5,17% La casa de los famosos – RCN | 4,70% Sábados felices, parte 2 – Caracol TV | 4,44% La red – Caracol TV | 4,22% Fútbol RCN, Copa de Naciones Femenina, Argentina vs Colombia – RCN | 2,56% Noticias RCN MD – RCN | 2,25% Entre ojos – Caracol TV | 1,99% Previa Fútbol RCN – RCN | 1,94%

Programación de fútbol para este domingo, 19 de abril del 2026

10:30 a.m. | Bayern vs Stuttgart | Bundesliga.

12:00 p.m. | Sporting de Portugal vs Benfica | Primeira Liga.

2:00 p.m. | Santa Fe vs Cúcuta Deportivo | Liga BetPlay Dimayor.

3:00 p.m. | River Plate vs Boca Juniors | Liga Argentina.

4:10 p.m. | Alianza vs Independiente Medellín | Liga BetPlay Dimayor.

5:30 p.m. | Flamengo vs Bahía | Braileirao.

6:20 p.m. | Junior vs Llaneros | Liga BetPlay Dimayor.

8:30 p.m. | América de Cali vs Millonarios | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Cada estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) hace un seguimiento a millones de decodificadores distribuidos en todo el país. La forma en la que se asignan los puntajes por porcentaje funciona de manera en que un usuario que cambia de programa le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos días

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