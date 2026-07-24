Cartaginés vs Inter San Carlos en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Cartaginés Inter San Carlos, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

El Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica también marcará el estreno de uno de los proyectos más esperados de la temporada. Cartaginés recibirá a Inter San Carlos en la primera jornada del campeonato, en un encuentro que enfrentará a un equipo con aspiraciones de luchar por el título frente a un debutante que buscará comenzar con buen pie su primera experiencia en la máxima categoría.

Cartaginés inicia una nueva temporada con la ilusión de volver a ser protagonista y pelear por el campeonato, algo que no consigue desde el Clausura 2022. El conjunto dirigido por Amarini Villatoro alcanzó las semifinales del Clausura 2026, pero quedó eliminado por Herediano, que se impuso por un ajustado 1-0 en el marcador global. Además del torneo local, los brumosos también tendrán un importante desafío internacional, ya que la próxima semana debutarán en la Copa Centroamericana de Concacaf visitando a Motagua en Honduras.

Por su parte, Inter San Carlos afrontará un momento histórico con su estreno en la Primera División de Costa Rica. El equipo, liderado por Douglas Sequeira y Álvaro Saborío, llega con un proyecto ambicioso que va más allá de asegurar la permanencia, respaldado por varias incorporaciones para reforzar la plantilla. Con un crecimiento sostenido tanto en el aspecto deportivo como institucional, el conjunto sancarleño buscará competir desde el inicio y demostrar que puede convertirse en una de las revelaciones del Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cartaginés vs Inter San Carlos de la jornada 1 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Cartaginés e Inter San Carlos será el sábado 25 de julio a las 17:00 horas en el estadio José Rafael “Fello” Meza y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Antecedentes y últimos resultados del Cartaginés vs Inter San Carlos en Liga de Costa Rica

Todavía no hay encuentros oficiales entre Cartaginés e Inter San Carlos en la Liga de Costa Rica.

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