Tigres vs Chivas: Marcelo Flores vuelve a la alineación titular de Guido Pizarro 

Tigres recibe a Chivas con bajas sensibles y la obligación de ganar para no salir de la zona de Liguilla del Clausura 2026

Marcelo Flores regresa al once de Tigres | Imago 7

Tigres está obligado a conseguir la victoria ante Chivas si quiere mantenerse dentro de la zona de Liguilla del Clausura 2026. Ante este panorama, el entrenador Guido Pizarro buscará alinear a sus mejores hombres para sumar tres puntos en el Volcán de San Nicolás de los Garza el sábado 11 de abril frente al líder del torneo.

De cara a la jornada 14, el técnico argentino se verá en la necesidad de realizar algunas modificaciones en su once inicial, ya que el equipo presenta bajas importantes. Tigres no podrá contar con algunos jugadores por distintas razones, ya sea por suspensión, como es el caso de Diego Lainez, o por lesión, como ocurre con Vladimir Loroña.

Para el compromiso ante Guadalajara, Nahuel Guzmán será el encargado de defender la portería. En la línea defensiva se anticipan ajustes debido a las molestias musculares de Loroña, por lo que los titulares serían Jesús Garza, Joaquim, Rómulo Zwarg y Jesús Angulo.

En el mediocampo, todo apunta a que se mantendrá la dupla de los uruguayos César Araujo y el capitán Fernando Gorriarán, quienes tuvieron una destacada actuación en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026 ante Seattle Sounders en el Estadio Universitario.

En el sector ofensivo, la suspensión de Diego Lainez abre la puerta para que el canadiense Marcelo Flores ocupe la banda derecha. El jugador ha tenido menor protagonismo a lo largo del semestre, pero podría tener una oportunidad importante en este encuentro. Por el costado izquierdo se mantendría Ozziel Herrera, quien viene de marcar un gol a mitad de semana ante el conjunto de la MLS.

En la delantera, Guido Pizarro apostaría por los elementos que han tenido mayor regularidad durante el torneo. De esta forma, el ataque estaría conformado por el argentino Ángel Correa y el uruguayo Rodrigo Aguirre, quien aún no ha logrado marcar en la Liga MX con la camiseta de los universitarios.

Tigres recibirá a Chivas en el Volcán de San Nicolás de los Garza este sábado 11 de abril a las 19:00 horas, en duelo correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

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