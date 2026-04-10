Posibles alineaciones de Internacional de Bogotá vs Alianza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Publicado por Nicolás Flórez Parra

El cuadro capitalino necesita un triunfo para estar dentro del grupo de parciales clasificados ante un rival sin margen de error.

Internacional de Bogotá y Alianza prometen emociones.
Después del gran arranque que Internacional de Bogotá tuvo en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, su rendimiento ha caído al punto de estar por fuera del grupo de parciales clasificados. Es momento de que reciba a Alianza, cuadro que ya no tiene margen de error para ilusionarse con avanzar a los cuartos de final.

Posible alineación de Internacional de Bogotá para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Internacional de Bogotá: Wuílker Faríñez; Carlos Vivas, Mateo Rodas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Samir Mayo, Larry Vásquez, Facundo Boné; Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti y Kevin Parra. D.T.: Ricardo Valiño.

Posible alineación de Alianza para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Alianza: Johan Wallens; Eduardo Banguero, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Kevin Moreno; Fabián Cantillo, Carlos Esparragoza, Wiston Fernández, Josy Pérez; Carlos Lucumpi y Misael Martínez. D.T.: Camilo Ayala.

¿Cómo y dónde ver Internacional de Bogotá vs Alianza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El partido se podrá ver por la señal abierta y también por la de pago adicional de Win Sports+. Los usuarios que dispongan de una cuenta activa en la plataforma de streaming de Win Play también podrán disfrutarlo.

Últimos partidos de Internacional de Bogotá

  • 03.04.2026 | Fortaleza 1-1 Internacional de Bogotá.
  • 29.03.2026 | Internacional de Bogotá 0-1 Junior.
  • 21.03.2026 | Atlético Nacional 3-0 Internacional de Bogotá.
  • 18.03.2026 | Internacional de Bogotá 2-2 Deportivo Pereira.
  • 14.03.2026 | Internacional de Bogotá 0-0 Atlético Bucaramanga.

Últimos partidos de Alianza

  • 06.04.2026 | Deportivo Pereira 2-3 Alianza.
  • 01.04.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pasto.
  • 27.03.2026 | Águilas Doradas 1-0 Alianza.
  • 22.03.2026 | Alianza 1-0 Deportivo Cali.
  • 19.03.2026 | Alianza 1-0 Jaguares.

