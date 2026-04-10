Posibles alineaciones de Internacional de Bogotá vs Alianza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
El cuadro capitalino necesita un triunfo para estar dentro del grupo de parciales clasificados ante un rival sin margen de error.
Después del gran arranque que Internacional de Bogotá tuvo en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, su rendimiento ha caído al punto de estar por fuera del grupo de parciales clasificados. Es momento de que reciba a Alianza, cuadro que ya no tiene margen de error para ilusionarse con avanzar a los cuartos de final.
Posible alineación de Internacional de Bogotá para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
Así formaría Internacional de Bogotá: Wuílker Faríñez; Carlos Vivas, Mateo Rodas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Samir Mayo, Larry Vásquez, Facundo Boné; Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti y Kevin Parra. D.T.: Ricardo Valiño.
Posible alineación de Alianza para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
Así formaría Alianza: Johan Wallens; Eduardo Banguero, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Kevin Moreno; Fabián Cantillo, Carlos Esparragoza, Wiston Fernández, Josy Pérez; Carlos Lucumpi y Misael Martínez. D.T.: Camilo Ayala.
¿Cómo y dónde ver Internacional de Bogotá vs Alianza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?
El partido se podrá ver por la señal abierta y también por la de pago adicional de Win Sports+. Los usuarios que dispongan de una cuenta activa en la plataforma de streaming de Win Play también podrán disfrutarlo.
Últimos partidos de Internacional de Bogotá
- 03.04.2026 | Fortaleza 1-1 Internacional de Bogotá.
- 29.03.2026 | Internacional de Bogotá 0-1 Junior.
- 21.03.2026 | Atlético Nacional 3-0 Internacional de Bogotá.
- 18.03.2026 | Internacional de Bogotá 2-2 Deportivo Pereira.
- 14.03.2026 | Internacional de Bogotá 0-0 Atlético Bucaramanga.
Últimos partidos de Alianza
- 06.04.2026 | Deportivo Pereira 2-3 Alianza.
- 01.04.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pasto.
- 27.03.2026 | Águilas Doradas 1-0 Alianza.
- 22.03.2026 | Alianza 1-0 Deportivo Cali.
- 19.03.2026 | Alianza 1-0 Jaguares.