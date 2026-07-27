Brenda Olaya brilla con oro y encabeza la actuación de Colombia en el judo

Con una gran remontada en la final, Brenda Olaya ganó el oro para Colombia, que además sumó dos platas más y llegó a cinco medallas en el judo.

Brenda Olaya, judoca colombiana | Federación Internacional de Judo.

Las especialidades relativas a las artes marciales trajeron bastante acción para Colombia durante la jornada de este lunes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Una de las disciplinas que más réditos dio para la delegación cafetera fue el judo en distintos pesos, tanto en rama femenina como masculina. Tres representantes cafeteros consiguieron avanzar a la final por medalla de oro y una consoguió la máxima distinción.

Brenda Olaya

Brenda Olaya le entregó a Colombia su primera medalla de oro en el judo al imponerse en la categoría de los 78 kilogramos, tras protagonizar una emocionante remontada frente a la cubana Lizbeth (Lianet) Cardona en la gran final. La colombiana mostró carácter y solidez en el combate decisivo para revertir un inicio complicado y quedarse con el título, consolidando una destacada actuación de la delegación nacional sobre el tatami. Con este resultado, Colombia alcanzó su primera presea dorada en la disciplina y llegó a un total de cinco medallas en el judo, ratificando el buen momento que atraviesan sus representantes en la competencia.

Francisco Balanta

Francisco Balanta obtuvo la medalla de plata en la categoría de hasta 100 kilogramos, tras una destacada actuación que lo llevó hasta la final del torneo. Con este resultado, sumó una nueva presea para Colombia en el judo. El colombiano cayó ante Iván Silva (CUB).

Brigitte Carabalí

Brigitte Carabalí le dio una nueva medalla de plata a Colombia al subir al podio en la categoría de más de 78 kilogramos del judo. La colombiana cumplió una destacada actuación durante la competencia y aportó otra presea para la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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