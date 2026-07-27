El ciclismo de pista le sonríe a la ‘Tricolor’: Colombia suma dos oros más

La delegación colombiana sigue sumando medallas en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, para mantenerse en la parte alta.

Stefany Cuadrado (Foto: REUTERS)

Este lunes 27 de julio continúan las acciones y emociones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En esta oportunidad Colombia tenía la posibilidad de sumar 4 oros más al medallero general. Se encontraba en 4 finales del ciclismo de pista, al empezar muy bien en persecución femenina y masculina, México tomó revancha en velocidad femenina y masculina para dar por terminada esta disciplina.

Persecución femenina por equipos: oro para Colombia

Representación mexicana: Sofía Arreola, Yareli Acevedo, María Gaxiola y Andrea obles.

Representación colombiana: Elizabeth Castaño, Lina Hernández, Camila Valbuena y Luciana Osorio.

Rápidamente las ‘cafeteras’ empezaron imponiendo ritmo en la pista, las mexicanas no estaban en su mejor momento y en escasos segundos perdieron a una pedalista, mientras que Colombia se mantuvo siempre con las 4 deportistas. Con un tiempo de 3:56.353 finalizó la prueba y la medalla de oro para la ‘Tricolor’, mientras la ‘Tri’ se tuvo que conformar con la plata y Venezuela con el bronce.

Persecución masculina por equipos: oro para Colombia

Representación colombiana: Brayan Sánchez, Bryan Gómez, Juan Arango y Jordan Parra.

Representación mexicana: Ignacio Prado, Ricardo Peña, Sebastián Ruiz y Ulises Castillo.

Tal y como se analizaba en la previa y por lo mostrado por la representación de Colombia en las clasificatorias, Sánchez, Gómez Arango y Parra fueron responsables con el reto, a tal punto que esa presión la sintieron los mexicanos. Al final con un tiempo de 4:13.655 Colombia volvió a vencer a México para quedarse con el oro. El podio de esta prueba lo completó Venezuela con el bronce.

Velocidad femenina por equipos: plata para Colombia

Representación colombiana: Juliana Gaviria, Valeria Hernández y Stefany Cuadrado.

Representación mexicana: Jessica Salazar, Yuli Verdugo y Luz Gaxiola.

Las mexicanas tomaron revancha con las colombianas en esta prueba. Jessica Salazar salió en el primer lugar para la ‘Tri’, así mismo fue imponiendo el ritmo, mientras sus compañeros se iban quedando. Finalmente México se quedó con el oro tras un veloz 1:05.996, Colombia registró 1.06.669. El bronce fue para Trinidad y Tobago, que venció a Venezuela.

Velocidad masculina por equipos: plata para Colombia

Representación colombiana: Rubén Murillo, Kevin Quintero y Cristian Ortega.

Representación mexicana: Ridley Malo, Jafet López y Edgar Verdugo.

Edgar Verdugo lideró las toldas mexicanas, el velocista finalmente registró 1:08.802, para superar el 1:02.342 de Colombia, que se conforma con la medalla de plata. El bronce fue para Trinidad y Tobago, que venció en la lucha por el tercer lugar a Venezuela.

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