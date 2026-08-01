Resultado de MiLoto hoy, 31 de julio de 2026: estos son los números ganadores
Consulte todos los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, celebrado este viernes.
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De nuevo el sorteo de MiLoto desata expectativas en territorio colombiano. Aún no se consolida un ganador absoluto en los últimos días, por lo que se extiende el acumulado para la próxima oportunidad. Eso sí, al menos 41 personas estuvieron cerca del objetivo. A través de Claro Sports, consulte todos los números ganadores.
Resultado de MiLoto de este viernes, 31 de julio de 2026
- Números ganadores: 11 – 13 – 15 – 25 – 28
- Nuevo acumulado: $300 millones de pesos
Así puede jugar al MiLoto
La dinámica es muy sencilla. Usted debe escoger cinco números del 1 al 39, donde el premio crece a medida de que haya más aciertos a partir de dos. El ganador del monto es el que consiga atinarle al pronóstico completo.
Premios del MiLoto: paso a paso para reclamarlos
El procedimiento varía dependiendo del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, usted puede reclamarlos en cualquier punto de venta autorizado, pero de igual modo hay que revisar los reglamentos para conocer los límites. Si supera el top, deberá ir a una oficina especializada con la documentación pertinente.