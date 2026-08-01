Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 31 de julio de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, este viernes 31 de julio de 2026.

Lotería de Medellín | Foto: Facebook oficial Lotería de Medellín
Lotería de Medellín | Foto: Facebook oficial Lotería de Medellín

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como cada viernes de la noche, se efectuaron nuevos sorteos desde Medellín, Santander y Risaralda, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los números ganadores.

Lotería de Medellín

  • Sorteo: 4846
  • Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
  • Número: 1208
  • Serie: 368

Lotería de Santander

  • Sorteo: 5081
  • Premio mayor: $6.500 millones de pesos.
  • Número: 9338
  • Serie: 146
  • Despachado a: Bucaramanga.
Lotería del Santander
Lotería del Santander este 31 de julio

Lotería del Risaralda

  • Sorteo: 2961
  • Premio mayor: $2.333 milloens de pesos.
  • Número: 0077
  • Serie: 273
Lotería del Risaralda
Lotería del Risaralda el 31 de julio

Resultados de chances

  • Dorado Mañana: 7265 – 9
  • Dorado Tarde: 8352 – 4
  • Culona Día: 1915
  • Culona Noche: 9014
  • Astro Sol: 0840 – Acuario.
  • Astro Luna: 3964 – Tauro.
  • Pijao de Oro: 1164 – 7
  • Paisita Día: 1381 – 7
  • Paisita Noche: 9492 – Perro.
  • Chontico Día: 3418 – 7
  • Chontico Noche: 0789 – 4
  • Cafeterito Tarde: 4757 – 5
  • Cafeterito Noche: 7905 – 9
  • Sinuano Día: 7832 – 2
  • Sinuano Noche: 3893 – 1
  • Cash Three Día: 883
  • Cash Three Noche: 683
  • Play Four Día: 0334
  • Play Four Noche: 3018
  • Samán Día: 1501
  • Caribeña Día: 6140 – 2
  • Caribeña Noche: 9513 – 0
  • Motilón Tarde: 3642 – 6
  • Motilón Noche: 9225 – 4
  • Fantástica Día: 7674 – 4
  • Fantástica Noche: 7153 – 9
  • Antioqueñita Día: 8456 – 8
  • Antioqueñita Tarde: 1260 – 4
  • Evening: 6101

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