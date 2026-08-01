Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 31 de julio de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, este viernes 31 de julio de 2026.
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La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como cada viernes de la noche, se efectuaron nuevos sorteos desde Medellín, Santander y Risaralda, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los números ganadores.
Lotería de Medellín
- Sorteo: 4846
- Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
- Número: 1208
- Serie: 368
Lotería de Santander
- Sorteo: 5081
- Premio mayor: $6.500 millones de pesos.
- Número: 9338
- Serie: 146
- Despachado a: Bucaramanga.
Lotería del Risaralda
- Sorteo: 2961
- Premio mayor: $2.333 milloens de pesos.
- Número: 0077
- Serie: 273
Resultados de chances
- Dorado Mañana: 7265 – 9
- Dorado Tarde: 8352 – 4
- Culona Día: 1915
- Culona Noche: 9014
- Astro Sol: 0840 – Acuario.
- Astro Luna: 3964 – Tauro.
- Pijao de Oro: 1164 – 7
- Paisita Día: 1381 – 7
- Paisita Noche: 9492 – Perro.
- Chontico Día: 3418 – 7
- Chontico Noche: 0789 – 4
- Cafeterito Tarde: 4757 – 5
- Cafeterito Noche: 7905 – 9
- Sinuano Día: 7832 – 2
- Sinuano Noche: 3893 – 1
- Cash Three Día: 883
- Cash Three Noche: 683
- Play Four Día: 0334
- Play Four Noche: 3018
- Samán Día: 1501
- Caribeña Día: 6140 – 2
- Caribeña Noche: 9513 – 0
- Motilón Tarde: 3642 – 6
- Motilón Noche: 9225 – 4
- Fantástica Día: 7674 – 4
- Fantástica Noche: 7153 – 9
- Antioqueñita Día: 8456 – 8
- Antioqueñita Tarde: 1260 – 4
- Evening: 6101