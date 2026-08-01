Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 31 de julio de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, este viernes 31 de julio de 2026.

Lotería de Medellín | Foto: Facebook oficial Lotería de Medellín

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como cada viernes de la noche, se efectuaron nuevos sorteos desde Medellín, Santander y Risaralda, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los números ganadores.

Lotería de Medellín

Sorteo: 4846

4846 Premio mayor: $16.000 millones de pesos.

$16.000 millones de pesos. Número: 1208

1208 Serie: 368

Lotería de Santander

Sorteo: 5081

5081 Premio mayor: $6.500 millones de pesos.

$6.500 millones de pesos. Número: 9338

9338 Serie: 146

146 Despachado a: Bucaramanga.

Lotería del Santander este 31 de julio

Lotería del Risaralda

Sorteo: 2961

2961 Premio mayor: $2.333 milloens de pesos.

$2.333 milloens de pesos. Número: 0077

0077 Serie: 273

Lotería del Risaralda el 31 de julio

Resultados de chances

Dorado Mañana: 7265 – 9

7265 – 9 Dorado Tarde: 8352 – 4

8352 – 4 Culona Día: 1915

1915 Culona Noche : 9014

: 9014 Astro Sol: 0840 – Acuario.

0840 – Acuario. Astro Luna: 3964 – Tauro.

3964 – Tauro. Pijao de Oro: 1164 – 7

1164 – 7 Paisita Día: 1381 – 7

1381 – 7 Paisita Noche: 9492 – Perro.

9492 – Perro. Chontico Día: 3418 – 7

3418 – 7 Chontico Noche: 0789 – 4

0789 – 4 Cafeterito Tarde: 4757 – 5

4757 – 5 Cafeterito Noche: 7905 – 9

7905 – 9 Sinuano Día: 7832 – 2

7832 – 2 Sinuano Noche: 3893 – 1

3893 – 1 Cash Three Día: 883

883 Cash Three Noche: 683

683 Play Four Día: 0334

0334 Play Four Noche: 3018

3018 Samán Día: 1501

1501 Caribeña Día: 6140 – 2

6140 – 2 Caribeña Noche: 9513 – 0

9513 – 0 Motilón Tarde: 3642 – 6

3642 – 6 Motilón Noche: 9225 – 4

9225 – 4 Fantástica Día: 7674 – 4

7674 – 4 Fantástica Noche: 7153 – 9

7153 – 9 Antioqueñita Día: 8456 – 8

8456 – 8 Antioqueñita Tarde: 1260 – 4

1260 – 4 Evening: 6101

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