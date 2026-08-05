El “¿Y si sí?” vuelve con México sub 23 rumbo a la gloria centroamericana

Rogelio González llevó el “¿Y si sí?” al Tri Sub-23, agradeció el apoyo de la afición y aseguró que México va por el oro

Moxica marcó el único gol del partido. | @miseleccionsubs

Rogelio González aseguró que la frase “¿Y si sí?”, que acompañó a la selección mexicana durante el Mundial 2026, también se convirtió en una fuente de motivación para el equipo sub 23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El atacante destacó la confianza del grupo después de terminar invicto la fase inicial y remontar 4-1 ante Guatemala, partido en el que colaboró con una anotación.

A pesar del buen momento, el jugador pidió evitar el exceso de confianza antes de las semifinales y subrayó que cada encuentro puede definir el futuro del torneo. González agradeció el respaldo de la afición y aseguró que el plantel dejará todo en la cancha para conquistar la medalla de oro. LEE LA NOTA COMPLETA

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