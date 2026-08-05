¿Cómo quedaron los colombianos este martes 4 de agosto en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

El gran logro de la jornada para Colombia llegó en el talento de Flor Denis Ruíz, su medalla de oro y récord en los Juegos Centroamericanos.

Flor Denis Ruíz, gran protagonista de Colombia | PanamSports

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 siguen dejando grandes noticias para el territorio colombiano. Este martes 4 de agosto, Colombia no solo celebró un par de títulos, sino también estableció un nuevo récord en la competencia. El atletismo y la gimnasia artística, se llevaron todos los reflectores nuevamente.

De la mano de Flor Denis Ruíz y Ángel Barjas, los ‘cafeteros’ sumaron un par de medalla de oro en esta jornada. Colombia comienza el mes de agosto con un total de 178 medallas distribuidas en 60 preseas de oro, 68 de plata y 50 de bronce. Resultados que la ubican en la segunda casilla del medallero general.

Resultados de los colombianos hoy martes 4 de agosto en Santo Domingo 2026

Medallas de oro para Colombia

Ángel Barajas no para de poner a bandera de Colombia en lo más alto de la gimnasia artística. Esta vez fue en la prueba del all-around. El colombiano de 19 años se colgó la medalla de oro después de ser el mejor calificado de las pruebas de suelo y barra fija. Por su parte, Flor Denis Ruíz descrestó en el atletismo.

La ‘cafetera’ de 35 años no solo se bañó en oro en la prueba del lanzamiento de jabalina, sino que impuso un nuevo récord en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Un lanzamiento de 67.34 metros la coronó campeona y batió el récord que ella misma había impuesto en esta competición hace 12 años.

Medallas de plata para Colombia

Los dos segundos lugares tuvieron un particularidad en este jornada. Ambas medallas llegaron en las misma competencias donde Colombia se adjudico la presea dorada. Primero, Camilo Vera fue segundo en el all-around de la gimnasia artística por detrás de Ángel Barajas. Y, las segunda fue obra de Valentina Barrios quien fue solamente superada por su compatriota, Flor Denis Ruíz, en el lanzamiento de jabalina.

Medallas de bronce para Colombia

Así mismo, el atletismo fue el deporte que le entregó el metal de bronce más importante para Colombia en este cuarto día de agosto. Pedro Marín se quedó con el tercer lugar en la prueba de los 5000 metros planos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El colombiano de 22 años cruzó la meta cuando el reloj marcaba 14:02.80.

¿Cuántas medallas ganaron los colombianos hoy en los Juegos Centroamericanos?

Las alegrías de esta nueva fecha de competiciones en Santo Domingo 2026 llegaron en la gimnasia artística y atletismo. Ángel Barajas ha acostumbrado al país a ser primero en todas las pruebas y el all-around no fue la excepción. Mientras que, la gran noticia de la jornada fue autoría de Flor Denis Ruíz, quien no solo le entregó el metal dorado a Colombia, sino que impuso un nuevo récord en el lanzamiento de jabalina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Así las cosas, los atletas colombianos acumularon un total de seis medallas en el día 11 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Dos preseas de oro, dos de plata y dos de bronce, fue el saldo de los ‘cafeteros’ para quedar instalados en la segunda posición del medallero general.

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports se establece como la mejor opción para seguir todas las acciones de los Juegos Centroamericanos 2026. Este medio brinda una cobertura multiplataforma en sus canales de televisión, plataforma digital y canal de YouTube. Por otro lado, el canal oficial de la competición Centro Caribe Sports cuenta con todas las acciones en su canal de YouTube.

Para territorio local, República Dominicana. RTVD (Canal 4) es el canal oficial del evento. En Puerto Rico, la transmisión es mediante Telemundo. Y en territorio norteamericano, este evento continental podrán sintonizarse a través del canal oficial de la competición en sus redes sociales.

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