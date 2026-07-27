Rating Colombia del 26 de julio de 2026, según CNC: ¿quién fue el eliminado de ‘Masterchef celebrity’?

Un concursante del reality con temática gastronómica cometió un error al agregarle cilantro a un postre dulce.

Capítulo de ‘Masterchef celebrity’. – @CanalRCN.

El fin de semana acabó con la programación distinta que suele verse durante los domingos en la televisión colombiana. Los programas de investigación siguen teniendo especial atención durante el horario nocturno, según lo que se puede observar en el más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Además, el reality ‘Masterchef celebrity’ tuvo a su primer eliminado de la competencia.

Rating en Colombia del 26 de julio de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,46 % Los informantes – Caracol TV | 8,91 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 8,01 % Masterchef celebrity – RCN | 7,71 % Séptimo día – Caracol TV | 6,31 % Expediente final – Caracol TV | 4,94 % Noticias RCN PRM – RCN | 4,42 % La red – Caracol TV | 4,40 % Yo, José Gabriel – RCN | 3,87 % Tour de Francia – Caracol TV | 3,40 %

El eliminado de ‘Masterchef celebrity’

El reality con temática gastronómica tuvo prueba de eliminación en la cual varios participantes debían enfrentarse por su permanencia en la competencia. El actor Hugo Gómez optó por preparar un arroz con leche, que es un postre dulce. No obstante, cometió el error de agregar brotes de cilantro a su preparación, aspecto que le costó el veredicto negativo de los jueces para ser el primer eliminado.

Programación de fútbol para este lunes, 27 de julio de 2026

No hay partidos relevantes para este lunes. Como recién terminó el Mundial 2026, muchas ligas importantes no han regresado a la competencia por cuenta de las vacaciones a los futbolistas. Varias de las competencias europeas están programadas para iniciar en agosto.

Metodología para medir el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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