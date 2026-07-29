Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 28 de julio de 2026
Consulte los números ganadores de las loterías y chances que se jugaron el 28 de julio, esto a lo largo del territorio nacional.
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Vamos en el ombligo de la última semana del mes de julio y los colombianos no paran de probar suerte en las loterías y chances a lo largo del país, dos de los juegos de azar más populares. Este 28 de julio hubo actividad en ambos frentes y acá en Claro Sports les informamos sobre los distintos resultados que se dieron en las últimas horas.
Lotería Cruz Roja
- Número: 5382.
- Serie: 115.
- Sorteo: 3164.
- Premio mayor: $7.000 millones de pesos.
Lotería del Huila
- Número: 7128.
- Serie: 080.
- Sorteo: 4766.
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
Resultados de los chances hoy, 28 de julio de 2026
- Astro Luna: 8850 – Libra
- Sinuano Noche: 8997-8
- Caribeña Noche: 2291-5
- Cafeterito Noche: 6098-2
- Pick 4: 5010
- Pick 3: 895
- Motilón Noche: 7298-7
- Fantástica Noche: 1920-2
- Culona Noche: 7713
- Chontico Noche: 5620-3
- Paisita Noche: 2952
- Antioqueñita dos: 6929-6
- Pijao de oro: 1550-3
- Saman: 1039