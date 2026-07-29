Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 28 de julio de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte los números ganadores de las loterías y chances que se jugaron el 28 de julio, esto a lo largo del territorio nacional.

Resultados. - Lotería de la Cruz Roja.
Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

Vamos en el ombligo de la última semana del mes de julio y los colombianos no paran de probar suerte en las loterías y chances a lo largo del país, dos de los juegos de azar más populares. Este 28 de julio hubo actividad en ambos frentes y acá en Claro Sports les informamos sobre los distintos resultados que se dieron en las últimas horas.

Lotería Cruz Roja

  • Número: 5382.
  • Serie: 115.
  • Sorteo: 3164.
  • Premio mayor: $7.000 millones de pesos.
Resultados lotería Cruz Roja 28 de julio 2026
Resultados lotería Cruz Roja 28 de julio 2026

Lotería del Huila

  • Número: 7128.
  • Serie: 080.
  • Sorteo: 4766.
  • Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
Resultados lotería del Huila 28 de julio 2026
Resultados lotería del Huila 28 de julio 2026

Resultados de los chances hoy, 28 de julio de 2026

  • Astro Luna: 8850 – Libra
  • Sinuano Noche: 8997-8
  • Caribeña Noche: 2291-5
  • Cafeterito Noche: 6098-2
  • Pick 4: 5010
  • Pick 3: 895
  • Motilón Noche: 7298-7
  • Fantástica Noche: 1920-2
  • Culona Noche: 7713
  • Chontico Noche: 5620-3
  • Paisita Noche: 2952
  • Antioqueñita dos: 6929-6
  • Pijao de oro: 1550-3
  • Saman: 1039

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