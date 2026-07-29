Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 28 de julio de 2026

Consulte los números ganadores de las loterías y chances que se jugaron el 28 de julio, esto a lo largo del territorio nacional.

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

Vamos en el ombligo de la última semana del mes de julio y los colombianos no paran de probar suerte en las loterías y chances a lo largo del país, dos de los juegos de azar más populares. Este 28 de julio hubo actividad en ambos frentes y acá en Claro Sports les informamos sobre los distintos resultados que se dieron en las últimas horas.

Lotería Cruz Roja

Número: 5382.

5382. Serie: 115.

115. Sorteo: 3164.

3164. Premio mayor: $7.000 millones de pesos.

Resultados lotería Cruz Roja 28 de julio 2026

Lotería del Huila

Número: 7128.

7128. Serie: 080.

080. Sorteo: 4766.

4766. Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

Resultados lotería del Huila 28 de julio 2026

Resultados de los chances hoy, 28 de julio de 2026

Astro Luna: 8850 – Libra

8850 – Libra Sinuano Noche: 8997-8

8997-8 Caribeña Noche: 2291-5

2291-5 Cafeterito Noche: 6098-2

6098-2 Pick 4: 5010

5010 Pick 3: 895

895 Motilón Noche: 7298-7

7298-7 Fantástica Noche: 1920-2

1920-2 Culona Noche: 7713

7713 Chontico Noche: 5620-3

5620-3 Paisita Noche: 2952

2952 Antioqueñita dos: 6929-6

6929-6 Pijao de oro: 1550-3

1550-3 Saman: 1039

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