¡Yeison López agiganta su legado en levantamiento de pesas! Dos oros y récord en los Centroamericanos

El pesista colombiano vuelve a demostrar su poderío y logra una nueva marca en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Yeison López, pesista colombiano | Foto: Comité Olímpico Colombiano

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 van llegando a su fin y los deportistas colombianos se siguen destacando en Santo Domingo. En esta oportunidad, la halterofilia es la encargada de darle más medallas al país y así seguir consolidando el segundo puesto de la tabla general de medallería.

Yeison López, pesista que domina esa disciplina en la actualidad, sumó un nuevo oro a su palmarés y además impuso un importante récord en estas justas. Antes del turno de ‘Goku’, se debe mencionar que varios de sus compatriotas lograron también la presea dorada, lo que habla del dominio ‘Cafetero’ en el levantamiento de pesas.

En el Arranque, que recordemos consiste en levantar la barra del suelo por encima de la cabeza en un solo movimiento, López aseguró el oro al subir 170 kilogramos en su segundo intento en la categoría de los 88 kg de hombres.. Eso le dio la oportunidad de usar el último asalto para probar con un mayor peso y establecer una nueva marca.

Su nuevo récord

El colombiano alzó 182 kg en el tercer levantamiento, imponiendo así una nueva marca en los Centroamericanos, pues ningún atleta había alzado esa cantidad de peso en ediciones anteriores. La medalla de plata en Arranque fue para el venezolano Ángel Rodríguez, mientras que el bronce para el nicaragüense Norwin Washington.

Por otra parte, en la modalidad del Envión Yeison López también se hizo con la medalla de oro. En su primer levantamiento alzó 202 kg y con eso aseguró la presea. En el segundo le aumentó 2 kg más y con la fuerza y técnica que lo caracteriza, subió la barra sin mayores dificultades.

En su última salida el pesista colombiano quiso ir por el récord centroamericano y panamericano de esa modalidad y en su mente estaba poder alzar 218 kg. Sin embargo, cuando iba a hacer el segundo movimiento por encima de su cabeza, no logró mantener la barra, pero el oro sí se lo quedó.

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