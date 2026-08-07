Nuevos oros para Colombia: Julieth Rodríguez se luce en levantamiento de pesas

La colombiana dejó sin chances a sus más cercanas rivales y se quedó con la presea dorada en Santo Domingo 2026.

Julieth Rodríguez, levantamiento de pesas/ @MinDeporteCol.

Después de lo que fue el jueves 6 de agosto lleno de medallas para la delegación colombiana que se encuentra participando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, a tempranas horas de este viernes 7 ya comenzaron las alegrías para la ‘Tricolor’, que busca mantener el subcampeonato en lo que resta de las justas.

Oro en mujeres 69 kg

Julieth Rodríguez le dio una presea dorada más a Colombia en el levantamiento de pesas 69 kg. Con 111 kgs la ‘cafetera’ se quedó con la victoria dejando sin chances a sus más cercanas perseguidoras.

Primer turno:108.

Segundo turno: 111.

Tercer turno: 115 (con falta)

PRIMER ORO DE LA JORNADA! ORO PARA COLOMBIA!



Julieth Rodríguez ganó el título en el Arranque de los 69kgs del Levantamiento de Pesas.



La colombiana tuvo una marca de 111 kilogramos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. pic.twitter.com/51JzBtpMxu — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) August 7, 2026

En el segundo lugar quedó la dominicana Fransheska Matías:

Primer turno: 109.

Segundo turno: 112 (con falta).

tercer turno: 112 (con falta).

El bronce fue para la venezolana Claudia Rengifo:

Primer turno: 99.

Segundo turno: 107.

tercer turno: 110 (con falta).

Oro en envión femenino 69 kg

Julieth Rodríguez se volvió a agigantar en Santo Domingo 2026 y firmó doblete dorado este sábado en los juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Lo hizo en la categoría de envión 69 kg y además con récord centroamericano, al levantar 137 kilógramos y dejar a todos con la boca abierta en el escenario.

Primer turno: 132.

Segundo turno: 136 (con falta).

Tercer turno: 137.

LO SUFRIÓ! LO AGUANTÓ! Y GANÓ OTRO ORO!



Julieth Rodríguez también ganó el oro en el Envión de los 69kgs… Y CON RÉCORD CENTROAMERICANO!



La colombiana llegó a una marca de 137 kilogramos para romper la marca y sumar su segundo oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe. pic.twitter.com/mSdj0RKQZv — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) August 7, 2026

La medalla de plata fue para la dominicana Fransheska Matías y el bronce para la venezolana Claudia Rengifo, tal como sucedió en la prueba de arranque.

Julieth Rodríguez extiende su palmarés, en el que ya cuenta con una medalla de plata en la categoría femenina de 64 kg en el Campeonato Panamericano de Halterofilia de 2022, dos preseas, una de oro, en los Juegos Bolivarianos del 2022 celebrados en Valledupar, César, Colombia, una medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia 2022 disputado en Grecia y varias más.

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