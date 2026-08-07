María Dimitrova hace historia para República Dominicana

Publicado por Redacción Claro Sports

La reina del kata volvió a imponer condiciones y conquistó su sexto oro consecutivo en Juegos Centroamericanos y del Caribe, un logro sin precedentes

El sexto oro consecutivo de Dimitrova no solo amplía una colección de títulos.
El reinado que desafía el paso del tiempo | @COLIMDO

María Dimitrova volvió a escribir una página imborrable en la historia del deporte de República Dominicana. La especialista en kata conquistó su sexta medalla de oro consecutiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una marca que confirma su dominio absoluto en la disciplina y la coloca entre las figuras más importantes que han pasado por la justa regional.

Lejos de conformarse con el prestigio acumulado durante dos décadas, la dominicana salió al tatami con la misma determinación que la convirtió en referente continental. Cada ejecución reflejó la experiencia de una atleta que ha sabido mantenerse en la élite generación tras generación, respondiendo en el escenario donde la presión suele separar a las buenas competidoras de las leyendas. Lee la nota completa AQUÍ.

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