El swing de oro: María José Bohórquez y su camino al título centroamericano

Claro Sports habló en exclusiva con la campeona del golf femenino de los Juegos Centroamericanos 2026, María José Bohórquez de Colombia.

María José Bohórquez, medallista de oro de Colombia | Claro Sports | COC

Colombia ha celebrado por lo alto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Una de los rendimientos que más se ha llevado las miradas ha sido lo hecho por María José Bohórquez. La colombiana se coronó campeona del golf y le otorgó una medalla de oro a la delegación ‘tricolor’ que se había hecho muy esquiva.

Con tan solo 24 años, María José Bohórquez entonó el himno de Colombia en lo más alto del podio centroamericano tras hacerse con el título del golf femenino. Una victoria que llegó gracias al registro de 284 golpes, cuatro menos que su máxima perseguidora. La puertorriqueña María Fernanda Torres. Claro Sports tuvo un charla exclusiva con la colombiana sobre no solamente su título, sino todo su proceso como golfista profesional.

¿Cuál es la sensación tras ganar la medalla de oro en el golf femenino para Colombia?

“Es un sentimiento de orgullo. La verdad es que siempre es para mí un honor poder representar a Colombia y dejar en alto la bandera del país” afirmó María José Bohórquez, quien comenzó a practicar golf gracias a la pasión heredara por su padre a muy temprana edad.

¿Cómo fue la preparación para los Juegos Centroamericanos 2026?

“Con mi coach y con el entrenador de la federación hicimos una buena estrategia. Teníamos muy claros cuáles eran los tiros claves de hace un tiempo para poder tener una buena semana” comentó la golfista colombiana de 24 años de edad, quien representó a Colombia por primera vez hace más de 10 años.

¿Qué es lo más complicado de ser golfista en Colombia?

“⁠Creo que la parte mental en este deporte es lo más difícil. Creo que a este nivel todos somos muy buenos, pero creo que la clave está en la resistencia mental y la capacidad de manejar las emociones en los momentos más difíciles o estresantes. Como lo es una ronda final definiendo un torneo o campeonato. El calor de esta semana en República Dominicana estuvo muy fuerte entonces creo que esa fue una dificultad para todos” señaló María José Bohórquez.

¿Existió apoyo de las organizaciones deportivas colombianas correspondientes?

“El Comité Olímpico Colombiano y la Federación Colombia de Golf nos apoyaron en todo. Desde indumentaria hasta logística para que llegáramos bien preparados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Creo que el golf es un deporte que está creciendo a nivel nacional y mundial. Ojalá en el futuro cercano las empresas y más gente se motive a apoyar este deporte que le ha dado muchos triunfos a Colombia a lo largo de los años” explicó la atleta de Colombia.

¿Cómo llegaste a este deporte?

“Acompañando a mi papá a tomar clases de golf en el club. Me prestaron unos palo y unas bolas mientras el tomaba su clase, el profesor del momento vio que tenía talento y me regaló 10 clases gratis para empezar en la escuela de niños. Así comencé mi historia en el golf” reveló María José Bohórquez.

¿Cómo descubres que tu pasión está en el golf?

“Cuando jugué por primera vez para Colombia en mi primer campeonato suramericano pre juvenil en Bucaramanga en el año 2015. Ahí supe que a través del golf podía representar a Colombia en todo el mundo y eso me hizo empezar a trabajar duro en la practica de este deporte” afirmó la deportista ‘tricolor’.

¿Qué mensaje le dejas a Colombia?

“⁠Es un verdadero orgullo ser colombiana y comparto este triunfo con cada uno de los colombianos. Me siento muy afortunada de haber nacido Colombia y les digo que nunca se rindan. Vamos a demostrarle al mundo de que estamos hechos los colombianos” completó María José Bohórquez.

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