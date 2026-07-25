México se queda con la medalla de bronce en Waterpolo tras vencer a Cuba

El equipo mexicano sube al tercer escalón del podio luego de un cerrado encuentro ante los cubanos

México se cuelga el bronce en Waterpolo. | Captura de pantalla Claro Sports.

México cerró su participación en el waterpolo con una medalla de bronce después de vencer 17-13 a Cuba en un partido que controló desde el primer cuarto. La selección mexicana construyó una ventaja temprana, resistió los intentos de reacción del conjunto cubano y aseguró un lugar en el podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El equipo tricolor marcó el ritmo desde el comienzo con un parcial de 4-1 en el primer periodo. La defensa mexicana redujo los espacios de Cuba, mientras que el ataque encontró oportunidades para tomar una diferencia de tres goles que resultó importante durante el resto del encuentro.

Cuba consiguió equilibrar las acciones en el segundo cuarto, que terminó 3-3, pero no pudo reducir la distancia acumulada. México mantuvo el control del marcador y se fue al descanso con una ventaja de 7-4, respaldado por la efectividad de sus lanzadores.

Diego Mercado encabeza el ataque de México

La ofensiva mexicana tuvo como principal referente a Diego Mercado, quien terminó el encuentro con seis anotaciones. Rafael Martínez también tuvo una participación determinante al marcar cinco veces, mientras que Julio Covarrubias y Pablo Coraza aportaron tres tantos cada uno.

México volvió a ampliar su ventaja durante el tercer periodo con un parcial de 6-4. La selección nacional aprovechó sus posesiones y llegó al último cuarto con el marcador 13-8, una diferencia que le permitió administrar el cierre pese a la reacción de Cuba.

El conjunto caribeño disputó sus mejores minutos en el cuarto periodo y se impuso 5-4 en el parcial. Cuba incrementó la presión y buscó acercarse mediante ataques constantes, pero México respondió con las anotaciones necesarias para mantener la distancia hasta el final.

Cuba reacciona, pero México conserva la ventaja

Giraldo Carales y Pedro Ponsa encabezaron la producción ofensiva cubana con cuatro goles cada uno. Manuel Díaz consiguió dos anotaciones, mientras que Iván Fernández, Alberto Hay y Remmy de Armas marcaron una vez cada uno para completar los 13 tantos de su selección.

Aunque Cuba generó más posesiones durante el partido y cerró con fuerza, la diferencia establecida por México en el primer y tercer cuartos terminó por definir el resultado. El equipo tricolor mantuvo la calma en los minutos finales y evitó que su rival comprometiera la ventaja.

Con el triunfo por 17-13, México aseguró la medalla de bronce y terminó el torneo en el tercer lugar. La producción de Mercado y Martínez, sumada al aporte de Covarrubias y Coraza, permitió que la selección nacional cerrara su participación con un lugar en el podio.

Anotadores

México

Diego Mercado: 6 goles

Rafael Martínez: 5 goles

Julio Covarrubias: 3 goles

Pablo Coraza: 3 goles

Cuba

Giraldo Carales: 4 goles

Pedro Ponsa: 4 goles

Manuel Díaz: 2 goles

Iván Fernández: 1 gol

Alberto Hay: 1 gol

Remmy de Armas: 1 gol

Periodo México Cuba Primer cuarto 4 1 Segundo cuarto 3 3 Tercer cuarto 6 4 Cuarto cuarto 4 5 Marcador final 17 13

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