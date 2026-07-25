México deja escapar ventaja de dos sets y Colombia remonta en Santo Domingo 2026

El representativo mexicano lució cansado en el quinto set, por lo que cometió algunos errores que evitaron acercarse en el marcador

México inicia el Voleibol de Santo Domingo 2026 con derrota | Claro Sports

México dejó escapar una ventaja de dos sets y perdió 3-2 ante Colombia en su presentación dentro del Grupo B del voleibol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El equipo nacional tuvo el partido encaminado, pero no consiguió cerrar el encuentro y terminó superado en un quinto set de alta tensión.

La sexteta mexicana salió a la cancha con orden en la recepción y capacidad para construir sus ataques. El dominio tricolor durante los dos primeros parciales le permitió colocarse a un set de asegurar la victoria, mientras los sudamericanos buscaban respuestas para contener el ritmo impuesto por su rival.

México encontró puntos desde el servicio y aprovechó sus oportunidades cerca de la red. La diferencia también pasó por el control de los intercambios, pues el conjunto mexicano logró mantener la pelota en juego y castigó los espacios que aparecieron en la defensa colombiana.

Con el marcador 2-0, el representativo nacional parecía tener bajo control su primer compromiso del sector, pero Colombia modificó el rumbo del encuentro. El equipo sudamericano elevó la presión desde el saque y comenzó a complicar la recepción de la sexteta nacional.

La reacción colombiana llegó en el tercer set, cuando redujo los errores y mostró mayor precisión en sus remates. México perdió continuidad, dejó de administrar la ventaja y permitió que su rival recuperara confianza, un factor que cambió el desarrollo del partido.

Colombia mantuvo el impulso durante la cuarta manga y llevó el duelo a un escenario que parecía lejano después de los primeros dos parciales. La selección mexicana tuvo oportunidades para frenar la remontada, pero no logró sostener sus ventajas ni recuperar el control en los momentos de definición.

El empate 2-2 obligó a resolver el encuentro en un quinto set, donde cada servicio, bloqueo y ataque tomó mayor peso. Ambos equipos intercambiaron puntos y llegaron al tramo final con posibilidades de quedarse con el triunfo en el Palacio de Voleibol Profesor Ricardo Arias.

México peleó hasta las últimas acciones, aunque Colombia mostró mayor precisión en el cierre. El conjunto sudamericano completó la remontada y confirmó una victoria que construyó después de encontrarse a un set de la derrota, mientras el equipo tricolor se quedó con la sensación de haber dejado escapar el partido.

La derrota obliga a la selección mexicana corregir la administración de sus ventajas para sus siguientes compromisos del Grupo B. El equipo nacional demostró que puede competir y tomar el control de los encuentros, pero deberá sostener su rendimiento durante todo el juego para mantener sus opciones de avanzar en Santo Domingo 2026.

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