México conquista el oro en tiro con arco recurvo femenil por equipos en Santo Domingo 2026

El equipo mexicano, integrado por Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, superó a la representación colombiana 5-1 y gana boleto a los Panamericanos

México gana oro en tiro con arco recurvo por equipos femenil | Captura Claro Sports

México se quedó con la medalla de oro en la prueba por equipos femenil de tiro con arco recurvo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, después de imponerse 5-1 a Colombia en la final. Además de la presea, este triunfo le da al conjunto tricolor el boleto a los Panamericanos del próximo año Lima 2027.

El equipo mexicano, integrado por Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, superó a la representación colombiana conformada por Ana María Rendón, Isabel Forero y Tania Arias. La definición se resolvió en tres sets, con diferencias reducidas en cada serie.

México y Colombia igualaron 56-56 en el primer set, resultado que entregó un punto a cada selección. Las arqueras mexicanas registraron tiros de 9, 9, 10, 9, 9 y 10, mientras que sus rivales sumaron 7, 10, 10, 10, 10 y 9.

La selección tricolor tomó ventaja en el segundo set con un marcador de 57-53. Valencia, Ruiz y Vázquez consiguieron tres tiros de 10 y tres de 9 para sumar dos puntos de set y colocarse 3-1 en el resultado acumulado.

Colombia respondió con una serie de 55 puntos en el tercer parcial, pero México volvió a superar esa cifra por la mínima diferencia. El conjunto nacional alcanzó 56 unidades con disparos de 10, 8, 10, 10, 10 y 8.

Ese resultado entregó los dos puntos restantes a México y estableció el marcador definitivo de 5-1. La competencia terminó sin necesidad de disputar un cuarto set ni recurrir a una flecha de desempate.

Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez subieron a lo más alto del podio y aportaron una nueva medalla dorada a la delegación mexicana en el inicio de las competencias de Santo Domingo 2026.

Colombia obtuvo la presea de plata después de mantenerse a un punto de México en dos de los tres sets. Ana María Rendón, Isabel Forero y Tania Arias cerraron su participación con parciales de 56, 53 y 55 puntos.

Resultado de la final

Set México Colombia Puntos de set 1 56 56 1-1 2 57 53 2-0 3 56 55 2-0 Total — — México 5-1 Colombia

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