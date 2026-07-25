México conquista el oro en tiro con arco recurvo femenil por equipos en Santo Domingo 2026
El equipo mexicano, integrado por Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, superó a la representación colombiana 5-1 y gana boleto a los Panamericanos
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México se quedó con la medalla de oro en la prueba por equipos femenil de tiro con arco recurvo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, después de imponerse 5-1 a Colombia en la final. Además de la presea, este triunfo le da al conjunto tricolor el boleto a los Panamericanos del próximo año Lima 2027.
El equipo mexicano, integrado por Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, superó a la representación colombiana conformada por Ana María Rendón, Isabel Forero y Tania Arias. La definición se resolvió en tres sets, con diferencias reducidas en cada serie.
México y Colombia igualaron 56-56 en el primer set, resultado que entregó un punto a cada selección. Las arqueras mexicanas registraron tiros de 9, 9, 10, 9, 9 y 10, mientras que sus rivales sumaron 7, 10, 10, 10, 10 y 9.
La selección tricolor tomó ventaja en el segundo set con un marcador de 57-53. Valencia, Ruiz y Vázquez consiguieron tres tiros de 10 y tres de 9 para sumar dos puntos de set y colocarse 3-1 en el resultado acumulado.
Colombia respondió con una serie de 55 puntos en el tercer parcial, pero México volvió a superar esa cifra por la mínima diferencia. El conjunto nacional alcanzó 56 unidades con disparos de 10, 8, 10, 10, 10 y 8.
Ese resultado entregó los dos puntos restantes a México y estableció el marcador definitivo de 5-1. La competencia terminó sin necesidad de disputar un cuarto set ni recurrir a una flecha de desempate.
Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez subieron a lo más alto del podio y aportaron una nueva medalla dorada a la delegación mexicana en el inicio de las competencias de Santo Domingo 2026.
Colombia obtuvo la presea de plata después de mantenerse a un punto de México en dos de los tres sets. Ana María Rendón, Isabel Forero y Tania Arias cerraron su participación con parciales de 56, 53 y 55 puntos.
Resultado de la final
|Set
|México
|Colombia
|Puntos de set
|1
|56
|56
|1-1
|2
|57
|53
|2-0
|3
|56
|55
|2-0
|Total
|—
|—
|México 5-1 Colombia