¡México es tricampeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe! 

La delegación mexicana superó por primera vez las 400 medallas en unos Centroamericanos y fijó un récord nacional con 167 títulos

México cerró su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una cosecha histórica de 407 medallas y 167 oros, cifras inéditas para la delegación nacional. Por primera vez en los 100 años de historia de la competencia, un país superó la barrera de las 400 preseas en una sola edición, mientras que los 167 títulos representan también la mayor cantidad de oros conseguida por México en la justa.

La última medalla mexicana llegó en la final por equipos del sable varonil, donde Brandon Romo, Gibran Zea y Julián Ayala se quedaron con la plata después de caer 45-37 ante Venezuela. México había eliminado 45-30 a Cuba en cuartos de final y 45-38 a Puerto Rico en semifinales antes de disputar el último oro de su participación.

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En la edición conmemorativa del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México vuelve a destacar con una actuación histórica.



La delegación nacional dejó atrás la marca de 384 medallas registrada en Mayagüez 2010. pic.twitter.com/xILdiPAqPN — CONADE (@conadeoficial) August 8, 2026

La natación encabeza la cosecha mexicana con 39 medallas

La natación fue la disciplina más productiva de México con 39 medallas: 22 de oro, 12 de plata y cinco de bronce. Dentro de esa producción apareció la principal medallista de toda la delegación, Celia Pulido, con un récord de 11 preseas totales.

México domina el medallero de los Centroamericanos | Claro Sports

El tiro deportivo terminó con 28 preseas y 13 oros, mientras que el atletismo también alcanzó 28 medallas, distribuidas en 10 oros, siete platas y 11 bronces.

México gana los nueve oros disponibles en clavados

Los clavados aportaron otra de las cifras destacadas. México ganó las nueve pruebas del programa, por lo que se quedó con todos los oros disponibles, además de sumar otras cinco preseas para terminar con 14 medallas.

Randal Willars consiguió el oro individual de plataforma de 10 metros y también ganó los sincronizados junto a Emilio Treviño, quien agregó una plata individual. Osmar Olvera terminó con tres títulos: trampolín de un metro, trampolín de tres metros y sincronizados junto a Juan Celaya. Este último añadió dos bronces en las competencias individuales de uno y tres metros.

En la rama femenil, Alejandra Estudillo conquistó la plataforma de 10 metros. Rut Páez y Zyanya Parra ganaron juntas el sincronizado de tres metros; Páez también se llevó el oro en un metro y bronce en tres, mientras Parra fue campeona individual desde los tres metros. Adriana Torres completó la producción con el bronce en plataforma.

Celia Pulido hace historia con 11 medallas

Dentro de una delegación que acumuló más de 400 preseas, Celia Pulido encabezó la producción individual. La nadadora terminó Santo Domingo 2026 con 11 medallas: ocho oros, una plata y dos bronces, para convertirse en la mexicana con más preseas obtenidas durante una sola edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Pulido superó las nueve medallas de Liliana Ibáñez en Barranquilla 2018. Sus títulos llegaron en los 100 metros espalda, 100 metros libre, 50 metros espalda y cinco pruebas de relevos: 4×100 libre femenil, 4×100 combinado femenil, 4×200 libre femenil, 4×100 libre mixto y 4×100 combinado mixto.

Además, consiguió plata en los 50 metros libre y bronces en 200 metros espalda y 50 metros mariposa. Su actuación incluyó dos marcas regionales y cerró con el oro del relevo 4×100 combinado femenil.

Los siete atletas más exitosos de Santo Domingo 2026 fueron mexicanos

México también ocupó las primeras siete posiciones entre los atletas con más títulos de la justa. Pulido encabezó el grupo con ocho oros, seguida por Itzamary González, quien consiguió seis títulos en natación artística.

Marina Malpica terminó con cinco oros en gimnasia rítmica; Beatriz Briones consiguió cinco en canotaje de velocidad; Byanca Rodríguez sumó otros cinco en natación y Marla Arellano obtuvo cinco dentro de la natación artística.

El grupo lo completó Diego Villalobos, también integrante de la natación artística mexicana, con cuatro oros y tres platas. La presencia nacional se extendió dentro del Top 10. El nadador Paulo Strehlke consiguió cuatro oros y una plata, misma producción que Joana Jiménez en natación artística.

De Santo Domingo 2026 a Lima 2027, el siguiente paso del ciclo olímpico

Los Centroamericanos también funcionaron como parte del camino hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Santo Domingo repartió clasificaciones directas para la competencia continental en 20 disciplinas, con los deportes acuáticos entre los que entregaron la mayor cantidad de plazas a través de sus diferentes modalidades.

Después de la cosecha de 407 medallas y 167 títulos, México continúa el ciclo olímpico con plazas aseguradas para Lima 2027. Los XX Juegos Panamericanos se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2027 en la capital peruana.

Lima será la siguiente escala rumbo a Los Angeles 2028. Después de establecer nuevos máximos mexicanos de medallas y oros en Santo Domingo, la delegación continuará el ciclo con la misión de seguir haciendo historia y asegurar boletos en la justa olímpica.

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