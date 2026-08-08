Antigua GFC se hace fuerte en casa y derrota a Guastatoya

Todo lo que dejó el partido entre Antigua GFC y Guastatoya por la tercera jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

Antigua GFC y un triunfo imporante frente a Guastatoya | Facebook: Antigua GFC

Antigua GFC derrotó 2-0 a Guastatoya en el estadio Pensativo por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo dirigido por Mauricio Tapia consiguió su segunda victoria en el campeonato y alcanzó seis puntos, mientras que el conjunto visitante perdió su invicto después de haber ganado sus dos primeros partidos.

El encuentro comenzó con Guastatoya replegado y atento para aprovechar los espacios. Antigua tuvo mayor presencia en campo rival, aunque le costó generar ocasiones claras ante una defensa que mantuvo el orden durante buena parte del primer tiempo. Los visitantes también tuvieron algunas aproximaciones, pero no lograron traducirlas en goles.

Cuando parecía que el descanso llegaría con el marcador igualado, Antigua encontró la oportunidad para abrir el partido. El árbitro sancionó un penal a favor de los locales y Camilo Mora se encargó de ejecutarlo. El delantero convirtió desde los once metros y puso el 1-0 en el minuto 42, resultado con el que ambos equipos se fueron al vestuario.

Guastatoya salió en busca del empate durante los primeros minutos del complemento, pero su situación se complicó al minuto 51. Denilson Sánchez fue expulsado después de la revisión del FVS y dejó al equipo visitante con diez jugadores. A partir de ese momento, Antigua pudo manejar el encuentro con mayor comodidad y comenzó a encontrar más espacios.

La ventaja numérica permitió a los Coloniales adelantarse en el campo y generar varias situaciones frente al arco defendido por Rubén Escobar. El arquero de Guastatoya respondió en distintas ocasiones, pero no pudo evitar el segundo tanto. Al minuto 65, William Fajardo aprovechó una oportunidad dentro del área y definió de derecha para establecer el 2-0.

En el tramo final, Guastatoya intentó descontar, pero Antigua mantuvo el control y protegió la diferencia hasta el pitazo final. Con este resultado, Antigua GFC llegó a seis puntos y se mantiene entre los primeros puestos del Apertura 2026. Guastatoya, por su parte, sufrió su primera derrota de la temporada y quedó con seis unidades después de las tres primeras jornadas.

Resumen Antigua GFC vs Guastatoya: resultado, goles y estadísticas

🥑⚽🔥 ¡LLEGÓ EL SEGUNDO DE LOS PANZAS VERDES!



Al minuto 65, William Fajardo se hizo presente en el marcador para poner el 2-0 a favor de Antigua GFC frente a Guastatoya. ¡Amplían la ventaja los coloniales! 🇬🇹 pic.twitter.com/N1FkeHOO6g — Somos Fox Guatemala (@SomosFox_Gua) August 9, 2026

🥑⚽️ ¡DESDE EL PUNTO PENAL!



Tras una mano en el área de Guastatoya, Camilo Mora no perdonó desde los once pasos y anotó para Antigua GFC. 🔥🇬🇹 pic.twitter.com/lWGBl1Rpf4 — Somos Fox Guatemala (@SomosFox_Gua) August 9, 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Antigua GFC vs Guastatoya! Ambos equipos se enfrentan por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo entre dos conjuntos que comenzaron el campeonato con una victoria. Antigua GFC buscará aprovechar su regreso al torneo local para seguir sumando, mientras que Guastatoya intentará conservar el liderato y extender su racha perfecta.

Antigua GFC llega con tres puntos y se encuentra en la cuarta posición, aunque tiene un partido pendiente frente a Cobán Imperial. El equipo dirigido por Mauricio Tapia debutó con un triunfo 3-1 sobre Marquense, pero no atraviesa el mismo momento en la Copa Centroamericana. Los Coloniales perdieron 2-1 ante Alianza en El Salvador y posteriormente cayeron 2-0 contra Real Estelí, resultados que los dejaron con poco margen de error. Ahora buscarán enfocarse nuevamente en el campeonato nacional.

Guastatoya es el líder del Apertura 2026 después de ganar sus dos primeros encuentros. El conjunto de Martín García comenzó con una victoria 1-0 ante Aurora como visitante y luego goleó 4-0 a Malacateco en su estadio. Con seis puntos y ningún gol recibido, el Pecho Amarillo intentará mantener su arranque perfecto y conseguir un nuevo triunfo que le permita continuar en lo más alto de la clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Antigua GFC vs Guastatoya hoy sábado 8 de agosto de 2026?

El encuentro entre Antigua GFC y Guastatoya será el sábado 8 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Pensativo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Antigua GFC vs Guastatoya para la jornada 3, al momento

Ni Antigua GFC ni Guastatoya cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Martín García no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Antigua GFC : Luis Morán; Dilan Palencia, Alexander Robinson, José Ardón, Alejandro González; José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Kevin López, Juan David Moreno; y Agustín Maziero. DT : Mauricio Tapia.

: Luis Morán; Dilan Palencia, Alexander Robinson, José Ardón, Alejandro González; José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Kevin López, Juan David Moreno; y Agustín Maziero. : Mauricio Tapia. Guastatoya: Rubén Escobar; Wilson Pineda, Emanuel Yori, Herberth Morales, Víctor Armas; Marlon Sequén, José Almanza, Denilson Sánchez; Nicolás Lovato, Víctor Ávalos y Bryan Lemus. DT: Martín García.

Antecedentes del Antigua GFC vs Guastatoya y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Guastatoya:

15 de abril de 2026 | Guastatoya 3-0 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 24 de febrero de 2026 | Antigua GFC 2-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 9 de noviembre de 2025 | Guastatoya 0-3 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 6 de septiembre de 2025 | Antigua GFC 3-1 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de mayo de 2025 | Antigua GFC 2-0 Guastatoya | Cuartos de Final Torneo Clausura 2025

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