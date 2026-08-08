Sofía Ramos gana oro para México en la marcha de Santo Domingo 2026

La mexicana se impuso por dos segundos a la guatemalteca María Peinado en los 42.195 km y aportó otro oro a México en el cierre de Santo Domingo 2026

Sofía Ramos Rodríguez subió a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La marchista mexicana conquistó la medalla de oro en los 42.195 kilómetros de marcha atlética femenil con un tiempo de 3 horas, 52 minutos y 18 segundos, en una prueba disputada este sábado 8 de agosto, último día de competencias de la justa regional.

La mexicana ocupó el primer sitio de una clasificación que tuvo una diferencia de apenas dos segundos entre las dos primeras posiciones. María Peinado, representante de Guatemala, obtuvo la plata con 3:52:20, mientras que Naomi García, de Puerto Rico, se quedó con el bronce tras registrar 4:07:31, a 15 minutos y 13 segundos del tiempo de Ramos.

El cuarto puesto correspondió a la venezolana Milanggela Rosales, quien terminó el recorrido en 4:11:52. Por México también apareció Renata Cortés, aunque la segunda representante nacional no concluyó la competencia y quedó registrada con DNF. Jacqueline Lora, de República Dominicana, tampoco aparece con tiempo en la tabla de resultados proporcionada para la prueba.

Sofía Ramos se queda con el oro por dos segundos

Los registros finales reflejan lo ajustada que resultó la definición por el primer lugar. Ramos marcó 3:52:18 y Peinado 3:52:20, una diferencia de dos segundos después de los 42.195 kilómetros que conforman el maratón marcha. La prueba formó parte de una modificación importante dentro de la marcha internacional. El programa técnico de Santo Domingo 2026 incluyó pruebas de 21.098 kilómetros de media maratón marcha y 42.195 kilómetros de maratón marcha, tanto para mujeres como para hombres. El reglamento permitió un máximo de nueve atletas por rama para cada una de esas distancias.

Para Ramos, el registro de Santo Domingo no representa su mejor tiempo personal en la distancia. World Athletics reconoce como su marca personal 3:35:37, conseguida el 7 de marzo de 2026 en Dudince, Eslovaquia. Ese resultado la colocó en el puesto 18 de la lista mundial de la temporada en el maratón marcha femenil.

La atleta mexicana nació el 25 de agosto de 2002 y cuenta con antecedentes internacionales desde categorías juveniles, campeona mundial sub 20, título que obtuvo en Nairobi 2021.

El oro llega en el último día de Santo Domingo 2026

El triunfo de Ramos se produjo justo en la jornada de cierre de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. La presea se incorpora a una actuación de México que rompió las referencias de sus anteriores participaciones en la competencia regional, en el primer lugar del medallero.

La conquista de Sofía Ramos se suma así al cierre de una edición en la que México ocupó la primera posición del medallero durante prácticamente toda la justa. Para la marchista, Santo Domingo 2026 representa además un título regional en la distancia de 42.195 kilómetros, meses después de establecer su mejor marca personal en Europa y cinco años después de su campeonato mundial sub 20.

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