Posibles alineaciones de Fortaleza vs Cúcuta por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Los ‘Amix’ y el ‘Motilón’ todavía no conocen las mieles del triunfo en el campeonato liguero.

Fortaleza vs Cúcuta: posibles nóminas | Claro Sports

Llega un duelo de necesitados, en segundo turno, el próximo sábado. Ahora les llega el turno a Fortaleza y Cúcuta Deportivo, dos escuadras urgidas de una victoria para no ceder terreno en el fondo de la tabla. El que pierda, sin duda, queda muy mal parado en las pretensiones de repuntar.

Los ‘Amix’ están en deuda futbolística, pues en el último duelo cayeron feo a manos de Llaneros en Villavicencio. Del otro lado, el Cúcuta sobrevivió en el ‘Clásico del Oriente’, tras batallar en el final con un hombre menos ante el Bucaramanga. Esto es lo que debe saber rumbo al juego por la cuarta fecha liguera.

Posible alineación de Fortaleza para el juego por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Fortaleza: Michael Barragán; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Juan Camilo Castillo; Leonardo Pico, Sebastián Navarro, Santiago VIvas; Ítalo Montaño, Jhon Solís y Teun WIlke. DT: Diego Arias.

Posible alineación del Cúcuta para el juego por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Sebastián Támara, Leison Ochoa, Diego Calcaterra, Alexander Borja; Víctor Mejía, Juan Diego Ceballos; Marlon Carabalí, Léider Berdugo, Gustavo Torres y Jaime Peralta. DT: Ríchard Páez.

¿Cómo y dónde ver a Fortaleza vs Cúcuta por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la cuarta fecha, se llevará a cabo en el Estadio de Techo el sábado 8 de agosto a partir de las 4:20 de la tarde (hora COL). El cotejo será transmitido por Win Sports y Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Fortaleza

04.08.2026 | Llaneros 3-1 Fortaleza | Fecha 3.

31.07.2026 | Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira | Fecha 2.

26.07.2026 | Alianza 1-1 Fortaleza | Fecha 1.

29.05.2026 | Cúcuta 0-0 Fortaleza | Fecha 5 (Copa).

20.05.2026 | Fortaleza 1-1 Orsomarso | Fecha 4 (Copa).

Últimos partidos del Cúcuta Deportivo

03.08.2026 | Bucaramanga 1-1 Cúcuta | Fecha 3.

26.07.2026 | Once Caldas 5-1 Cúcuta | Fecha 1.

02.06.2026 | Independiente Medellín 2-1 Cúcuta | Fecha 4 (Copa).

29.05.2026 | Cúcuta 0-0 Fortaleza | Fecha 5 (Copa).

16.05.2026 | Cúcuta 0-0 Leones | Fecha 3 (Copa).

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Diego Ulloa (Valle).

Diego Ulloa (Valle). Asistente 1: Mayra Sánchez (Valle).

Mayra Sánchez (Valle). Asistente 2: Anderson Urrea (Caldas).

Anderson Urrea (Caldas). Cuarto árbitro: Esteban Sánchez (Bogotá).

Esteban Sánchez (Bogotá). VAR: Keiner Jiménez (Cesar).

Keiner Jiménez (Cesar). AVAR: Carlos Díaz (Casanare).

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