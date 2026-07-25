¿Cómo quedaron los colombianos este viernes 24 de julio en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

El seleccionado de Colombia en el Polo Acuático se clasificó para la gran final del deporte en los Juegos Centroamericanos 2026.

Colombia en los Juegos Centroamericanos 2026 | Comité Olímpico Colombiano

En el día de la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 también hubo acción deportivo. La delegación colombiana se llevó una gran victoria que le aseguró una medalla en uno de los 34 deportes en los que estará participando durante los próximos 15 días.

Las disciplinas de tiro con arco, bádminton, tenis y polo acuático, fueron las que tuvieron acción en el penúltimo viernes del mes de julio. Colombia que ya venía con grandes actuaciones en el polo acuático, sigue gozando de un rendimiento imparable y se aseguró su primera medalla en las justas.

Resultados de los colombianos hoy viernes 24 de julio en Santo Domingo 2026

El bádminton no venía dando muy buenos resultado para Colombia en lo que se ha disputado. Y este viernes 24 de julio no fue la excepción. En el juego número cinco del grupo A, los colombianos se enfrentaron ante México a las ocho de la mañana. El marcador terminó siendo victoria azteca por un cómodo 5-0. Jerónimo Giraldo, Nicolás Morales, Juliana Giraldo y Karen Patiño, se vieron ampliamente superados.

Continuando por la línea de los deportes de raqueta, Colombia debutó en el tenis de los Juegos Centroamericanos 2026 con Alejandro Arcila. El tenista colombiano se vio las caras ante Yared Alfred de Islas Vírgenes y lo superó con holgura. Por parcial de 6-0 y 6-1, los ‘cafeteros’ iniciaron con victoria en este deporte.

En el tiro con arco se llevaron a cabo las pruebas de clasificación. La delegación colombiana dejo a su representante Alejandra Usquiano como la mejor posicionada en la segunda casilla de la clasificación general. Por su parte, Mariana Rodríguez se ubicó en la cuarta posición y Sara López, dueña de varios títulos mundiales, quedó en la séptima casilla.

Los más esperado del día era la actuación de Colombia en el polo acuático. Como abrebocas el equipo femenino venció a Guatemala por un marcador de 20 a 10 en la ronda preliminar. Con ese buen resultado, llegó el mediodía en Santo Domingo, República Dominicana y el momento de las semifinales en la rama masculina. El equipo amarillo, azul y rojo superó a México 16 a 11 y se clasificó a la gran final del certamen.

¿Cuántas medallas ganaron los colombianos hoy en los Juegos Centroamericanos?

El viernes 24 de julio no se llevó a cabo ninguna prueba final para repartir medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. No obstante, con la victoria del equipo masculino de polo acuático ante México en las semifinales, Colombia aseguró una medalla de oro o plata en esta disciplina. El partido por el título centroamericano será ante Puerto Rico este sábado 25 de julio a partir de las 4:30 de la tarde, horario colombiano.

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports se establece como la mejor opción para seguir todas las acciones de los Juegos Centroamericanos 2026. Este medio brinda una cobertura multiplataforma en sus canales de televisión, plataforma digital y canal de YouTube. Por otro lado, el canal oficial de la competición Centro Caribe Sports cuenta con todas las acciones en su canal de YouTube.

Para territorio local, República Dominicana. RTVD (Canal 4) es el canal oficial del evento. En Puerto Rico, la transmisión es mediante Telemundo. Y en territorio norteamericano, este evento continental podrán sintonizarse a través del canal oficial de la competición en sus redes sociales.

Te puede interesar: