Uziel Muñoz pide a la afición más apoyo al deporte amateur: “No somos fútbol, pero damos resultados”

El lanzador de bala chihuahuense es subcampeón Mundial en Tokyo 2025, octavo lugar en los Juegos Olímpicos Paris 2024 y medalla de plata en los Panamericanos 2023

Muñoz conquistó una histórica medalla en el Mundial de Atletismo 2025 | Reuters

El chihuahuense, Uziel Muñoz, dijo estar listo y motivado para buscar refrendar su medalla de oro en lanzamiento de bala que ganó hace tres años en San Salvador, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se realizarán en Santo Domingo, República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto.

Sin embargo, no será nada sencillo, porque en la competencia enfrentará al medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, Rajindra Campbell de Jamaica.

Este año, Uziel que se ubica en el sitio 11 del ranking mundial de la especialidad, tiene como mejor marca 21.46 metros, lograda hace unos días en Memphis.

El subcampeón mundial en Tokyo 2025 y subcampeón panamericano Santiago 2023, pidió a los aficionados mexicanos que también apoyen con todo al deporte amateur, no solo al fútbol.

“No somos fútbol, no nos tratan con las mismas características, pero damos resultados donde debemos de darlos, cuando debemos de darlos”, apuntó el mejor lanzador mexicano.

“Nosotros no somos deportistas comprados, nosotros no ganamos las millonadas, nosotros trabajamos duro por los resultados, así que apoyen el verdadero deporte. Ahora sí van a ver lo que es el corazón de México en el deporte, donde todos los mexicanos salen a dar la mejor cara de sí, todos se mueren a la raya, se mueren hasta el último segundo, aquí no es de que alguien le falló.

Aquí todo el equipo y todos los que vamos a competir vamos con la mentalidad de ganar, vamos con la mentalidad de hacer historia. Y yo creo que es donde viene la diferencia del verdadero deporte, con el deporte que acabamos de vivir con el Mundial. Me encanta el deporte en sí, me encanta todo, pero no tenemos las mismas oportunidades, no tenemos una liga profesional en México para todos los demás deportes para estar compitiendo al mismo nivel que todos. Y eso es lo único que le digo a la gente, que voltee a ver el verdadero deporte, donde no se rige por dinero, sino se rige por pasión”, señaló Muñloz, octavo lugar en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Uziel Muñoz entrará en acción durante la justa centroamericana del centenario, el próximo lunes 3 de agosto, para buscar la victoria en el primer evento del ciclo olímpico rumbo a Los Angeles 2028.

TE PUEDE INTERESAR: