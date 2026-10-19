Resultados de loterías y chances en Colombia: números que cayeron y ganadores | 18 de octubre de 2026

El protagonismo principal fue para los chances, pues, como es costumbre los domingos, no hubo sorteos de loterías principales.

Astro Luna. – superastro.com.co.

Otra semana ha terminado y los juegos de azar en Colombia siguen dejando emociones para los participantes. Este domingo, como ya es costumbre, no hubo presencia de loterías principales. Por esa razón es que los chances cobran una relevancia especial y quedan como protagonistas principales a través de sus distintas modalidades según el número de aciertos que quiera jugar la persona.

Resultados de chances

Pick 4: 8974

8974 Pick 3: 488

488 Cafeterito Noche: 5179-1

5179-1 Motilón Noche: 1140-7

1140-7 Fantástica Noche: 7260-1

7260-1 Caribeña Noche: 6711-7

6711-7 Sinuano Noche: 7686

7686 Culona Noche: 2587

2587 Astro Luna: 7921 – Sagitario

7921 – Sagitario Pijao de Oro: 2590-9

2590-9 Paisita Noche: 7754

7754 Chontico Noche: 1936-2

1936-2 Dorado Noche: 4575-7

El domingo no hubo loterías principales: ¿por qué?

La ausencia de loterías principales durante los domingos tiene que ver con dos motivos, uno logístico y otro que se debe a la comercialización de los productos. Primero, hay que saber que la realización de un sorteo requiere reunir una buena cantidad de gente para que todo salga en orden y alineado a los estándares de calidad y transparencia ideales. Esa tarea se vuelve más complicada y costosa un domingo.

Lo segundo es un hecho ya comprobado y está orientado a la venta de juegos de azar. Los domingos son dedicados por la mayoría de personas a actividades distintas a las de la semana, aprovechando para pasar tiempo con la familia y salir de casa. Es un hecho que estos productos pasan a un segundo plano y se dificulta la comercialización.

¿Qué hacer si gana un premio de loterías o chances?

Cada procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que las compañías pueden tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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