Los 12 Guerreros enfrentarán en el siguiente juego a Brasil, esperando mantenerse en los primeros tres lugares de su sector, mismos que dan boleto al Mundial en Qatar

Los 12 Guerreros buscan clasificar al Mundial de Qatar 2027 | @mexbasquet

La Selección Mexicana de Básquetbol perdió 66-64 ante Chile en la segunda ronda del Clasificatorio FIBA Américas, rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2027. El equipo mexicano llegó al medio tiempo con una ventaja de 12 puntos, en el Coliseo Ismenia Pauchard Demierre, de Santiago de Chile, pero una diferencia de 20 unidades en el tercer cuarto cambió el desarrollo del encuentro y dejó a los locales con el triunfo.

Los 12 Guerreros comenzaron el partido con una producción ofensiva superior. En el primer cuarto consiguió 20 puntos frente a los 12 de Chile, mientras que en el segundo mantuvo el dominio en la ofensiva al imponerse 23-19. Al descanso, el marcador favorecía al conjunto mexicano por 12 unidades.

Chile modificó el trámite después del descanso. El conjunto local, motivados por el público de casa firmó la sorpresiva de 28 puntos en el tercer cuarto y maniató las opciones de la quinteta mexicana al permitir únicamente ocho unidades, con lo que pasó de estar 12 unidades abajo a tomar una ventaja de ocho puntos antes del último periodo, misma que lograría controlar.

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En el cuarto periodo, México reaccionó y logró limitar la producción ofensiva de Chile. La selección mexicana ganó ese parcial 13-7, pero la diferencia construida durante el tercer cuarto fue suficiente para que el equipo chileno conservara la ventaja hasta el final.

El ataque mexicano tuvo como principal referencia a Gael Bonilla, quien terminó con 19 puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias. Pako Cruz aportó 11 unidades y cuatro asistencias, mientras que Moisés Andriassi y JJ Ávila terminaron con nueve puntos cada uno.

Ignacio Varela encabezó la reacción chilena con 21 puntos. Felipe Haase también tuvo participación en el cambio de escenario para Chile y terminó con 17 puntos y 11 rebotes, mientras Franco Morales sumó 12 unidades. El conjunto chileno aprovechó el tercer cuarto para darle la vuelta al marcador y entrar al último periodo con una ventaja que México tuvo que buscar reducir.

En las estadísticas colectivas, México terminó con 28 encestes en 67 intentos de campo, para un 41.79 por ciento de efectividad. Desde la línea de tres puntos convirtió seis de 27 intentos, mientras que Chile terminó con ocho triples en 30 lanzamientos. Ambos equipos terminaron con 43 rebotes.

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Con el resultado, México dejó escapar una ventaja importante, misma que los hubiera ubicado en una posición importante dentro del Grupo E, mismo que comparten con Estados Unidos, República Dominicana, Brasil, Colombia y el selectivo andino. Ahora, los pupilos de Omar Quintero están obligados a buscar la victoria en su siguiente compromiso, el cual será ante la selección de Brasil y que se disputará en Sao Paulo.

Los equipos clasificados a la Copa del Mundo 2027 en Qatar serán las tres mejores selecciones de los Grupos E y F, además del mejor cuarto lugar.