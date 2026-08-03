Tatiana Calderón convierte la adversidad en un top 10 de gran valor en Cuiabá

La piloto colombiana protagonizó una brillante remontada para finalizar dentro del Top 10 en la quinta fecha de la NASCAR Brasil Series.

Tatiana Calderón, piloto colombiana | Claro Colombia.

Lo que comenzó como uno de los fines de semana más complicados de la temporada terminó convirtiéndose en uno de los resultados más meritorios para Tatiana Calderón. La piloto Claro de la Escudería Telmex protagonizó una brillante remontada para finalizar dentro del Top 10 en la quinta fecha de la NASCAR Brasil Series, disputada en el óvalo de Cuiabá junto al equipo SG28 by Pole Motorsport.

Desde la primera práctica libre, los contratiempos mecánicos marcaron el desarrollo del fin de semana. Un problema en el sistema de frenos limitó el trabajo inicial y, posteriormente, una falla en la caja de cambios redujo considerablemente la velocidad punta del auto, una desventaja especialmente crítica en un óvalo, donde la velocidad en recta es uno de los factores más determinantes para luchar por las primeras posiciones.

Los inconvenientes continuaron antes de la clasificación con un problema en el motor de arranque que estuvo cerca de impedir la participación del equipo. A ello se sumaron dificultades con la temperatura del motor y la carrocería que rozaba uno de los neumáticos, complicando aún más la puesta a punto del auto.

Pese a ello, Calderón y SG28 nunca dejaron de trabajar. Tras clasificarse en la posición 22, la colombiana realizó una carrera inteligente, aprovechando cada oportunidad para ganar posiciones, evitando contactos innecesarios, pero siendo agresiva cuando la situación lo ameritaba y adaptando su manejo a lo que el auto necesitaba para rendir mejor. Su remontada la llevo a cruzar la meta en el noveno lugar, un resultado que refleja tanto su gestión de la carrera como el esfuerzo del equipo.

“Hoy este Top 10 sabe a victoria. El fin de semana no fue nada fácil: casi no pudimos salir a la carrera por un problema en el motor de arranque. En clasificación sufrimos con la temperatura del motor y además la carrocería rozaba uno de los neumáticos. Sacamos el máximo de lo que teníamos para dar y eso hace que este resultado tenga un significado muy especial. En las carreras de NASCAR Brasil la competencia es increíblemente intensa, pero nos faltó velocidad punta para poder pelear aún más adelante, y en un óvalo esa diferencia te afecta el doble. Aun así, remontar desde la posición 22 hasta terminar dentro del Top 10 es una enorme recompensa para todo el esfuerzo del equipo. Gracias a SG28 by Pole Motorsport por no bajar nunca los brazos y por seguir buscando cómo mejorar cada detalle”, declaró la piloto Claro.

La próxima participación de Tatiana en NASCAR Brasil está programada para el 23 de agosto en el circuito de Londrina, donde espera poder resolver junto a SG28 los problemas mecánicos constantes que ha tenido su auto.

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