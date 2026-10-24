Antonelli da un paso firme rumbo al campeonato: se lleva la pole position en CODA; Checo Pérez largará 21

El piloto italiano consigue su séptima pole de la temporada de cara a una carrera que le podría asegurar el título

Antonelli se perfila para ser campeón en Estados Unidos. | Reuters.

Andrea Kimi Antonelli conquistó la pole position del Gran Premio de Estados Unidos 2026, después de imponerse en una clasificación que parecía favorecer a Ferrari, pero que terminó con Mercedes en lo más alto del Circuito de las Américas. El italiano estableció la referencia durante su primer intento de la Q3 y resistió los ataques de Max Verstappen, Charles Leclerc y Lewis Hamilton para quedarse con el primer lugar de salida.

El piloto de Mercedes llegó a Austin como líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y con posibilidades matemáticas de conquistar el título este fin de semana. La pole representa un paso importante en ese objetivo, aunque todavía necesita ganar la carrera del domingo y esperar una combinación de resultados de George Russell y Hamilton para asegurar el campeonato.

La clasificación también dejó resultados complicados para los representantes latinoamericanos. Sergio ‘Checo’ Pérez quedó eliminado en la Q1 y terminó en la posición 21 con Cadillac, únicamente por delante de Valtteri Bottas. Mientras tanto, Franco Colapinto consiguió avanzar a la Q2, pero no pudo alcanzar la última fase y deberá cumplir una penalización de diez posiciones en la parrilla por modificaciones en la unidad de potencia de su Alpine.

Checo Pérez queda eliminado en la Q1

La primera fase comenzó con distintas estrategias de neumáticos. Mercedes y Oscar Piastri apostaron por el compuesto medio, mientras que otros equipos utilizaron los blandos desde sus primeros intentos. Charles Leclerc estableció una referencia inicial de 1:35.200, seguido de cerca por los Red Bull de Verstappen e Isack Hadjar, quienes se mantuvieron a menos de una décima del monegasco.

Checo Pérez comenzó su participación con un tiempo de 1:38.428, registro que lo dejó en la parte baja de la clasificación, aunque por delante de su compañero Bottas. El mexicano buscó mejorar conforme avanzó la sesión, pero su Cadillac no tuvo el rendimiento suficiente para competir con los equipos de la zona media. En su último intento consiguió una vuelta de 1:37.433, insuficiente para abandonar el puesto 21.

En contraste, Colapinto consiguió reaccionar en los minutos decisivos. El argentino había establecido un tiempo de 1:36.878, con el que se colocó provisionalmente en el puesto 13. Sin embargo, la mejora del resto de los pilotos lo envió a la zona de eliminación. Su respuesta llegó con una vuelta de 1:35.898, que le permitió alcanzar el undécimo lugar y asegurar su presencia en la Q2.

El cierre también dejó problemas para Pierre Gasly, quien perdió su primer registro por exceder los límites de pista en la curva 9, aunque posteriormente logró avanzar. Fernando Alonso consiguió superar el corte en la posición 16, pero reportó un problema que provocó la aparición de llamas en la parte posterior de su Aston Martin. La Q1 terminó con Lando Norris al frente gracias a una vuelta de 1:35.029, mientras Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Alexander Albon, Pérez y Bottas quedaron eliminados.

Q2: Colapinto se despide y Ferrari supera a Verstappen

La segunda fase comenzó con Gabriel Bortoleto como el primer piloto en regresar al circuito. Hamilton, Leclerc, Verstappen, Hadjar, Bortoleto, Colapinto y Alonso utilizaron neumáticos blandos usados durante sus primeros intentos, una decisión que permitió reservar compuestos nuevos para los minutos finales.

Verstappen tomó inicialmente el control con 1:34.471, por delante de Norris y Antonelli. Colapinto, por su parte, consiguió una vuelta de 1:35.877, muy cerca del 1:35.777 establecido por su compañero Gasly. Las diferencias mantuvieron abierta la pelea por los últimos lugares de clasificación, con Piastri también comprometido al ubicarse provisionalmente en el décimo puesto.

Los minutos finales cambiaron el orden de la tabla. Leclerc superó la referencia de Verstappen con 1:34.198, mientras Antonelli y Russell también consiguieron mejorar al neerlandés. Piastri aseguró su clasificación con el sexto mejor tiempo, pero Colapinto no logró acercarse a los diez primeros. El argentino completó su último giro en 1:35.722 y quedó fuera de la Q3.

La eliminación de Colapinto tuvo una consecuencia adicional. El piloto de Alpine arrastra una sanción de diez posiciones por instalar una cuarta unidad electrónica de control, mientras que Bortoleto recibió una penalización de 20 lugares por sustituir componentes de su unidad de potencia. Arvid Lindblad, de Racing Bulls, también perderá cinco posiciones por el cambio de motor de combustión interna.

La Q2 concluyó con las eliminaciones de Gasly, Nico Hülkenberg, Bortoleto, Colapinto, Alonso y Oliver Bearman, quien perdió su última vuelta por exceder los límites de pista en la curva 11. Los dos Racing Bulls, con Hadjar y Liam Lawson, lograron avanzar a la Q3, pese a que Lindblad también debía cumplir una sanción en la parrilla.

Q3: Antonelli sorprende a Ferrari y asegura la pole del GP de Estados Unidos

La última fase comenzó con nueve pilotos en pista, mientras Lawson permaneció en el garaje de Racing Bulls sin registrar una vuelta. La mayoría utilizó neumáticos blandos nuevos, con excepción de Lindblad, quien recurrió a un juego usado. Antonelli aprovechó su primer intento para colocarse en el liderato, por delante de Verstappen y Hadjar, mientras Ferrari comenzaba a perder el protagonismo que había mostrado durante los entrenamientos libres.

Leclerc se ubicó inicialmente en el cuarto puesto, a unas tres décimas de la referencia, mientras Hamilton quedó más lejos del Mercedes. La situación contrastó con lo sucedido durante las prácticas, en las que el equipo italiano había dominado las tres sesiones: Leclerc encabezó ambas tandas del viernes y Hamilton fue el más rápido en la FP3.

La tensión aumentó durante los últimos minutos, cuando los pilotos regresaron al circuito para buscar una mejora definitiva. George Russell no consiguió desplazar a su compañero, mientras que Antonelli perdió tiempo en el último sector de su segundo intento y tampoco logró rebajar su propio registro. Sin embargo, ninguno de sus adversarios completó una vuelta suficientemente rápida para arrebatarle la primera posición.

La bandera a cuadros confirmó la pole position de Andrea Kimi Antonelli, con Verstappen como uno de sus principales rivales para la carrera del domingo. El italiano consiguió transformar el rendimiento de Mercedes en una ventaja para la salida, mientras que Ferrari deberá buscar una recuperación después de perder el dominio que había mostrado durante el resto del fin de semana.

Para Checo Pérez, la carrera del domingo 25 de octubre representa un desafío después de finalizar 21º en clasificación, mientras que Colapinto deberá intentar recuperar posiciones desde el fondo de la parrilla. Las penalizaciones de los pilotos de Alpine, Audi y Racing Bulls modificarán el orden definitivo de salida de una competencia en la que Antonelli tendrá la oportunidad de acercarse a su primer título mundial.

Clasificación del GP de Estados Unidos 2026: resultados completos de la qualy

Kimi Antonelli consiguió la pole position con un tiempo de 1:34.035, por delante de Max Verstappen e Isack Hadjar. Por su parte, Franco Colapinto terminó en la posición 14 y Sergio ‘Checo’ Pérez fue 21, únicamente por delante de Valtteri Bottas.