¡Arrestado! Bernie Ecclestone, detenido por la portación de una escopeta en su viaje a Portugal

Es la segunda ocasión que el exjefe de la Fórmula 1 tiene este tipo de problemas relacionadas con armas de fuego

Bernie Ecclestone volvió a tener problemas con armas de fuego. | Reuters.

Bernie Ecclestone, quien durante décadas estuvo al frente de la Fórmula 1, volvió a quedar relacionado con un incidente por el transporte de un arma de fuego. Medios portugueses reportaron que el empresario británico, de 95 años, fue detenido en el Aeródromo de Tires, en Cascais, Portugal, después de que una escopeta fuera localizada tras su llegada en un avión privado.

El caso ocurrió este lunes 7 de septiembre durante una inspección de rutina. Los primeros reportes atribuyeron la intervención a elementos de la Policía de Seguridad Pública de Portugal (PSP); sin embargo, posteriormente una fuente de esa corporación indicó a Radio Renascença que la revisión fue realizada por la Autoridad Tributaria y Aduanera portuguesa. Una fuente gubernamental confirmó que Ecclestone fue sometido a un control de aduanas y que un bien quedó incautado.

La situación jurídica del británico no estaba completamente aclarada durante las primeras horas posteriores al episodio. Mientras distintos medios portugueses hablaron de una detención, el propio Ecclestone negó haber sido arrestado formalmente y aseguró que el problema surgió por no llevar la documentación requerida para ingresar el arma a Portugal.

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¿Qué pasó con Bernie Ecclestone y la escopeta en Portugal?

Ecclestone explicó a Daily Mail Sport que trasladaba el arma desde Suiza hasta Portugal para practicar tiro deportivo. Reconoció que no contaba con el documento que las autoridades le solicitaron para transportar la escopeta entre países. Según su versión, los agentes le informaron que podía ser arrestado, pero después de varias horas la situación comenzó a resolverse.

El antiguo dirigente de la Fórmula 1 sostuvo que posee otras armas registradas y explicó que no llevaba municiones para la escopeta. También indicó que su esposa, Fabiana Flosi, se trasladó a Lisboa para realizar los trámites correspondientes, entregar el arma o cubrir los requisitos necesarios para regularizar su ingreso al país.

Por ahora, las autoridades portuguesas no han detallado públicamente si el empresario deberá comparecer ante un juez o si quedará bajo otra figura dentro de la investigación. La versión difundida por Renascença señala que el arma quedó en manos de las autoridades aduaneras, mientras se determina el procedimiento aplicable.

Ecclestone divide parte de su tiempo entre Suiza y Portugal y mantiene una residencia en Cascais. Su nombre estuvo ligado durante décadas a la transformación comercial de la Fórmula 1 y dejó su puesto al frente de los negocios de la categoría después de la llegada de Liberty Media en 2017.

Bernie Ecclestone ya había sido detenido con un arma en Brasil

El episodio de Portugal tiene un antecedente ocurrido en mayo de 2022, cuando Ecclestone fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Viracopos, en Campinas, Brasil, antes de abordar un vuelo privado con destino a Suiza. Durante una revisión con rayos X, las autoridades encontraron en su equipaje una pistola LW Seecamp calibre .32 que tampoco contaba con la documentación correspondiente.

En aquella ocasión, el británico reconoció que el arma era suya, aunque aseguró que desconocía que se encontraba dentro de su equipaje. La pistola no tenía municiones y fue decomisada por las autoridades. Ecclestone recuperó su libertad después de pagar una fianza de 6 mil 60 reales brasileños y pudo continuar su viaje hacia Suiza.

Cuatro años después, el hallazgo de una nueva arma durante uno de sus desplazamientos privados vuelve a colocar a Ecclestone ante las autoridades. En este caso, la diferencia entre los primeros reportes y la versión del propio empresario mantiene abierta la duda sobre si existió una detención formal en Portugal, aunque sí está confirmado el control aduanero y la intervención sobre la escopeta.

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