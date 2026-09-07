Gran Premio de Madrid 2026 F1 en vivo: horario y dónde ver a Checo Pérez en las prácticas, clasificación y carrera

La Fórmula 1 llega por primera vez a Madring, el nuevo circuito de Madrid que albergará el Gran Premio de España hasta 2035

GP Madrid 2026 en vivo la F1, transmisión online dónde ver en México | Claro Sports

La Fórmula 1 estrenará el Gran Premio de Madrid 2026 como nueva sede del GP de España, con una pista inédita para todos los pilotos de la parrilla. El circuito de Madring recibirá la decimoquinta fecha del calendario y será un nuevo desafío para los equipos, incluido el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien buscará sumar puntos en su temporada de regreso a la máxima categoría.

El Gran Premio de España dejará atrás el Circuit de Barcelona-Catalunya para trasladarse a Madrid, donde la competencia combinará tramos de carreteras públicas y una zona privada. La cita española tendrá actividad durante tres días, con prácticas libres, clasificación y la carrera principal, que definirá al primer ganador en la historia de Madring.

FINALLY! IT'S RACE WEEK IN MADRID! ​🇪🇸​



We can't wait to see you all on the circuit! 😍#SpanishGP pic.twitter.com/vdzsbHlzDW — MADRING (@madring_oficial) September 7, 2026

¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP Madrid 2026 de la Fórmula 1?

Las actividades del Gran Premio de Madrid comenzarán el viernes 11 de septiembre de 2026 con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La Práctica Libre 1 iniciará a las 05:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que la Práctica Libre 2 se disputará a las 09:00 horas.

El sábado 12 de septiembre continuará la preparación con la Práctica Libre 3, programada para las 04:30 horas de México. Estas sesiones serán clave para que los pilotos conozcan el comportamiento del nuevo circuito y ajusten la configuración de sus monoplazas antes de la clasificación.

Horarios de las Prácticas Libres del GP de Madrid 2026, tiempo del centro de México:

Práctica Libre 1: viernes 11 de septiembre | 05:30 a 06:30 horas

Práctica Libre 2: viernes 11 de septiembre | 09:00 a 10:00 horas

Práctica Libre 3: sábado 12 de septiembre | 04:30 a 05:30 horas

¿A qué hora es la clasificación para el GP Madrid 2026 de la Fórmula 1?

La clasificación del Gran Premio de Madrid 2026 se realizará el sábado 12 de septiembre a las 08:00 horas, tiempo del centro de México. En esta sesión los pilotos buscarán conseguir la mejor posición de salida para la carrera del domingo.

El nuevo trazado de Madring representa un reto adicional al tratarse de una pista que ningún piloto ha recorrido oficialmente en competencia. Los equipos llegarán con información limitada, por lo que la adaptación durante las prácticas tendrá un papel importante para definir la parrilla.

Clasificación: sábado 12 de septiembre | 08:00 a 09:00 horas

Next stop: MADRID 🇪🇸

See you all in one week! 🤩​#SpanishGP pic.twitter.com/bDAPbha8CZ — MADRING (@madring_oficial) September 6, 2026

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Madrid 2026?

La primera carrera del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 se disputará el domingo 13 de septiembre de 2026. La largada está programada para las 07:00 horas, tiempo del centro de México, en el nuevo circuito de Madring.

El GP de Madrid será una nueva oportunidad para los equipos después del Gran Premio de Italia y llegará en una etapa importante del campeonato. Kimi Antonelli llegará como líder tras su victoria en Monza, mientras que escuderías como Ferrari, McLaren y Red Bull buscarán mejorar sus resultados en un escenario diferente.

Carrera: domingo 13 de septiembre | 07:00 horas

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¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de Madrid 2026 de la Fórmula 1: prácticas, clasificación y carrera?

En México, todas las sesiones del Gran Premio de Madrid 2026 podrán seguirse a través de F1 TV, plataforma oficial de la Fórmula 1. Además, los suscriptores de los sistemas de televisión de paga como Izzi y Sky cuentan con acceso a la transmisión de las carreras y sesiones del campeonato.

En otros países de Latinoamérica también estará disponible la opción de contratar F1 TV en sus diferentes modalidades. El debut de Madring marcará el inicio de una nueva etapa para el Gran Premio de España, luego de que la Fórmula 1 confirmó en 2024 que Madrid será sede de la competencia desde 2026 hasta 2035.

Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada

Una vez terminada la cita en Madrid, la temporada se trasladará a Bakú y Singapur, destinos previos a la llegada de la máxima categoría a Norteamérica. El campeonato concluirá el 6 de diciembre en Abu Dhabi.

Ronda Gran Premio Circuito Fechas R14 España Circuito Urbano de Madrid 11 – 13 de septiembre R15 Azerbaiyán Bakú 24 – 26 de septiembre R16 Singapur Marina Bay 9 – 11 de octubre R17 Estados Unidos Circuito de las Américas 23 – 25 de octubre R18 México Autódromo Hermanos Rodríguez 30 de octubre – 1 de noviembre R19 Brasil Interlagos 6 – 8 de noviembre R20 Las Vegas Las Vegas Strip 19 – 21 de noviembre R21 Qatar Lusail 27 – 29 de noviembre R22 Abu Dhabi Yas Marina 4 – 6 de diciembre

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