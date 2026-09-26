Mixco vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Mixco vs Antigua GFC, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Mixco y Antigua GFC se enfrentarán este domingo 27 de septiembre por la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido tendrá como escenario el Estadio Santo Domingo de Guzmán y marcará el cierre de la primera vuelta de la fase regular. Antigua llega como líder con 21 puntos, mientras que Mixco suma 15 unidades y buscará reducir la diferencia con los primeros puestos.

Mixco afrontará el encuentro después de perder 1-0 frente a Malacateco en la jornada anterior. Antes de esa caída, el conjunto chicharronero había derrotado 3-2 a Aurora FC como local. Con 15 puntos después de 10 fechas, Mixco ocupa la quinta posición y se mantiene dentro de los seis lugares que entregan la clasificación a la siguiente instancia. El equipo intentará volver al triunfo aprovechando su regreso al Santo Domingo de Guzmán.

Por su parte, Antigua GFC buscará recuperarse después de caer 4-0 ante Xelajú MC en el Estadio Mario Camposeco. Pese a ese resultado, los aguacateros se mantienen en el primer lugar de la clasificación con 21 puntos en 10 jornadas. Antigua intentará sostener su posición en la tabla antes de comenzar la segunda vuelta del Apertura 2026, en una temporada en la que únicamente seis equipos avanzarán a la fase final.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Mixco vs Antigua GFC de la jornada 11 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mixco y Antigua GFC será el domingo 27 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santo Domingo de Guzmán y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Antigua GFC hoy

Antigua GFC no tiene futbolistas suspendidos, mientras que Mixco no podrá contar con Jeshua Urizar tras ser expulsado en la jornada anterior. Se estima que Fabricio Benítez y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Mixco : Kevin Moscoso, Cristian Jiménez, Diego Méndez, Jorge Sotomayor, Rodrigo Marroquín, Nixson Flores, Christian Ojeda, Melvin Gómez, Yonathan Pozuelos, Gabriel Arce, Nicolás Martínez. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso, Cristian Jiménez, Diego Méndez, Jorge Sotomayor, Rodrigo Marroquín, Nixson Flores, Christian Ojeda, Melvin Gómez, Yonathan Pozuelos, Gabriel Arce, Nicolás Martínez. : Fabricio Benítez. Antigua GFC: Luis Morán, Jorge Gonzalez, Alexander Robinson, Juan Carbonell, José Gálvez, Óscar Castellanos, José Rosales, Suhander Zúñiga, William Fajardo, Agustín Maziero, José Espinoza. DT: Mauricio Tapia

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Antigua GFC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Mixco y Antigua GFC:

28 de marzo de 2026 | Mixco 2-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

| Torneo Clausura 8 de febrero de 2026 | Antigua GFC 1-2 Mixco | Torneo Clausura

| Torneo Clausura 1 de noviembre de 2025 | Mixco 0-1 Antigua GFC | Torneo Apertura

| Torneo Apertura 22 de agosto de 2025 | Antigua GFC 2-1 Mixco | Torneo Apertura

| Torneo Apertura 24 de abril de 2025 | Mixco 2-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

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