GP de Bahrein 2026: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

Sergio ‘Checo’ Pérez buscará sumar sus primeros puntos de la temporada en el Gran Premio de Bahrein de este próximo domingo 4 de octubre de 2026

Checo Pérez busca sus primeros puntos de la temporada | Reuters

La próxima parada de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Bahrein en Malasia, una carrera que llegará con la pelea por el Campeonato Mundial al rojo vivo y con Sergio ‘Checo’ Pérez en busca de sus primeros puntos del año con Cadillac. La categoría reina aterrizará en Sepang después de un trepidante Gran Premio de Azerbaiyán, donde George Russell convirtió la pole position en su tercera victoria de la temporada y Max Verstappen lo llevó hasta el límite en las últimas vueltas, al terminar apenas 0.196 segundos detrás. Ahora, Bahrein aparece como el siguiente capítulo de una batalla que entra en una fase cada vez más intensa y en la que cada posición puede tener un peso importante.

La carrera en Bakú dejó además varios movimientos en la pelea por el campeonato. Los accidentes de Alex Albon, Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris, junto con los dos periodos de Safety Car sacudieron el orden de la competencia y abrieron la puerta para que Isack Hadjar se colara en el podio. Russell aprovechó al máximo el caos para llevarse el triunfo y recortar a 71 puntos la diferencia con Kimi Antonelli, por lo que la cita de Bahrein pondrá nuevamente a Mercedes bajo los reflectores, con sus dos pilotos inmersos en una lucha que gana intensidad conforme avanza la temporada.

Para Checo Pérez, el Gran Premio de Bahrein representa otra oportunidad para romper la sequía de resultados con Cadillac. En Bakú, el mexicano tuvo que remontar desde la parte trasera, llegó a escalar hasta el 13.º puesto durante el tramo final y parecía tener margen para seguir avanzando, pero la degradación de sus neumáticos terminó por frenarlo y lo dejó en el 15.º lugar. Con Cadillac todavía sin puntos y Valtteri Bottas también fuera de combate tras accidentarse en la última vuelta, el piloto mexicano llegará a Malasia con una misión clara: aprovechar la siguiente oportunidad y meterse por fin en la pelea por los puntos.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Bahrein de 2026 tendrá un escenario completamente inédito: la carrera no se disputará en Sakhir, sino en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, que regresará al calendario de la Fórmula 1 después de nueve años de ausencia. El cambio responde al conflicto político que se vive en Oriente Medio y a la decisión de la FIA y la máxima categoría del automovilismo de priorizar la seguridad de equipos y aficionados. Aunque conservará la denominación oficial del Gran Premio de Bahrein en Malasia, la competencia de este 1 al 4 de octubre tendrá todas las características de una carrera en Sepang, un trazado de 5.543 kilómetros que exige 56 vueltas para completar una distancia total de 310.418 kilómetros. El circuito cuenta con 15 curvas, cinco a la izquierda y 10 a la derecha, y tiene como referencia el récord de vuelta de 1:34.080, establecido por Sebastian Vettel en 2017.

El trazado diseñado por Hermann Tilke presenta dos largas rectas paralelas, separadas por la icónica horquilla de la curva 15, uno de los principales puntos de frenada y adelantamiento del circuito. También destaca la sección de alta velocidad entre las curvas 5 y 6, donde la carga aerodinámica tendrá un papel determinante. Sin embargo, el principal desafío estará fuera del asfalto: la cita de octubre en Sepang llevará a los pilotos a un entorno tropical, con temperaturas elevadas, humedad extrema y la amenaza constante de una lluvia torrencial capaz de aparecer de forma repentina y alterar por completo la estrategia de neumáticos.

Horarios del Gran Premio de Bahrein 2026

1 de octubre

Práctica 1 | 22:30-23:30 CDMX

2 de octubre

Práctica 2 | 02:00-03:00 CDMX

Práctica 3 | 22:30-23:30 CDMX

3 de octubre

Clasificación | 02:00-03:00 CDMX

4 de octubre

Carrera | 01:00 CDMX

Calendario completo de la temporada Fórmula 1 2026

El Gran Premio de Bahréin será la décimosexta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2026 y se disputará del 2 al 4 de octubre en el Circuito Internacional de Bahrein, dentro de un exigente triple-header que comenzó con el Gran Premio de Azerbaiyán y tendrá como siguiente parada el Gran Premio de Singapur. La actividad arrancará el viernes con las dos primeras sesiones de prácticas libres, continuará el sábado con la tercera práctica y la clasificación que definirá la parrilla de salida, y llegará a su momento estelar el domingo con la carrera, una cita que marcará un nuevo desafío para los equipos y pilotos en la recta final de una intensa temporada.