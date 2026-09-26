Cobán Imperial vs Aurora en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Cobán Imperial vs Aurora, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Cobán Imperial y Aurora se enfrentarán este domingo 27 de septiembre en un partido que puede resultar importante para las aspiraciones de ambos en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El Estadio José Ángel Rossi será el escenario del encuentro por la Jornada 11, con dos equipos que necesitan sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación. Cobán inicia la fecha con siete unidades, mientras que Aurora suma 12.

Cobán Imperial afrontará el compromiso como local después de igualar 1-1 frente a San Pedro FC en su presentación anterior. Los Príncipes Azules acumulan 7 puntos luego de 10 partidos y necesitan comenzar a sumar con mayor regularidad para acercarse a los puestos de clasificación. El equipo cobanero intentará aprovechar su presentación en el José Ángel Rossi para conseguir una victoria que le permita avanzar posiciones en el Apertura 2026.

Por su parte, Aurora llega con un antecedente positivo luego de vencer 1-0 a Marquense en la jornada anterior. El conjunto capitalino registra 12 puntos en 10 encuentros y ocupa la octava posición antes del inicio de la fecha. Aurora buscará darle continuidad a ese resultado como visitante y aumentar su cosecha en el torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cobán Imperial vs Aurora de la jornada 11 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Cobán Imperial y Aurora será el domingo 27 de septiembre a las 13:00 horas en el Estadio José Ángel Rossi y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cobán Imperial vs Aurora hoy

Cobán Imperial no tiene futbolistas suspendidos, mientras que Aurora no podrá contar con Carlos Flores tras ser expulsado en la jornada anterior. Se estima que Ramiro Cepeda y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cobán Imperial : Tomás Casas, Selvin Tení, Thales Moreira, Darwin Torres, Luis De León, Byron Leal, Ángel Cabrera, Kenneth Valdez, Michael Moreira, Janderson Pereira, Uri Amaral. DT : Ramiro Cepeda.

: Tomás Casas, Selvin Tení, Thales Moreira, Darwin Torres, Luis De León, Byron Leal, Ángel Cabrera, Kenneth Valdez, Michael Moreira, Janderson Pereira, Uri Amaral. : Ramiro Cepeda. Aurora: Liborio Sánchez, Daniel Baján, Carlos Monterroso, Luis Cardona, Marcos Acosta, Jose Grajeda, Klisman García, José Luis Vivas, Víctor Urias, Paulo Motta, Andres Echeverria. DT: Saúl Phillip

Antecedentes y últimos resultados del Cobán Imperial vs Aurora en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Cobán Imperial y Aurora:

1 de abril de 2026 | Cobán Imperial 0-0 Aurora | Torneo Clausura

| Torneo Clausura 15 de febrero de 2026 | Aurora 1-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

| Torneo Clausura 2 de noviembre. de 2025 | Cobán Imperial 2-0 Aurora | Torneo Apertura

| Torneo Apertura 24 de agosto de 2025 | Aurora 1-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

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