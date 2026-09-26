Checo Pérez lleva al límite su Cadillac: “Logré sacar el 150 por ciento de este auto”

El piloto mexicano cerró fuera de los puntos en Bakú, pero consideró que su desempeño estuvo por encima del potencial actual de su monoplaza

Checo Pérez revela cuánto exigió al Cadillac en el GP de Azerbaiyán. | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en la posición 15 del Gran Premio de Azerbaiyán 2026, pero el mexicano consideró que su actuación en Bakú estuvo por encima de lo que permitía el rendimiento actual del Cadillac. “Para ser honesto, ha sido uno de mis mejores fines de semana en Bakú, logré sacar el 150% de este auto”, declaró al término de la carrera.

El piloto tapatío explicó que durante varios momentos de la competencia pudo mantenerse en pelea con autos de Williams, Audi y Aston Martin, pese a la diferencia de rendimiento que existe entre esos monoplazas y el MAC-26. Pérez aseguró que algunos de sus rivales tenían una ventaja de entre uno y dos segundos en ritmo, pero aun así logró conservarse cerca de ellos.

Checo también reconoció que llevó el auto al límite durante buena parte de la carrera. El mexicano señaló que un error en cualquier curva pudo haber terminado con su monoplaza contra el muro, por lo que valoró el nivel de ejecución que tuvo durante las vueltas disputadas en el circuito urbano de Bakú.

Checo Pérez peleó con Williams y Audi en Bakú

Durante el primer stint, Pérez logró superar a Fernando Alonso y Carlos Sainz, además de mantenerse en la zona de pelea con los Audi. De acuerdo con el propio piloto, la presión que ejerció sobre Sainz obligó al español de Williams a adelantar su entrada a pits.

“Estuvimos con los Audi, estuvimos en esa mezcla. Obligamos a Sainz a entrar a pits porque podíamos adelantarlo”, explicó Checo. El mexicano agregó que pudo sostener una distancia estable frente a Williams y Audi durante ese primer tramo, un escenario que contrastó con las dificultades que Cadillac había mostrado en fechas anteriores.

La carrera cambió en la segunda mitad por las dos neutralizaciones con Safety Car. Pérez llegó a ocupar el lugar 12 después del accidente en el que estuvieron involucrados Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris, pero en los reinicios perdió terreno por la falta de velocidad punta del Cadillac.

La velocidad en recta limitó a Cadillac

El principal problema apareció en las rectas de Bakú. Pérez explicó que el Cadillac perdió posiciones en los reinicios debido a su déficit de velocidad y al manejo de la energía, un factor determinante en un circuito con una recta principal de aproximadamente dos kilómetros.

“En el reinicio simplemente no tenemos velocidad en línea recta, así que nos caemos hacia atrás”, señaló el mexicano. También indicó que Cadillac todavía necesita encontrar entre medio segundo y un segundo para competir de forma constante con los equipos de la zona media.

Pérez también sostuvo un duelo con Oscar Piastri en la parte final de la competencia. El mexicano consideró que el McLaren podía tener daños, pero admitió que la falta de velocidad en recta redujo sus opciones de conservar posiciones frente a sus rivales. Al final, cruzó la meta en el puesto 15.

Cadillac mantiene el desarrollo de su primer auto de Fórmula 1

El resultado de Azerbaiyán se produce en la primera temporada de Cadillac dentro de la Fórmula 1. Antes del fin de semana de Bakú, la escudería llevó modificaciones aerodinámicas y confirmó para Pérez una nueva especificación del motor Ferrari con el objetivo de obtener más rendimiento.

La clasificación ya había condicionado el domingo del mexicano. Pérez quedó eliminado en Q1 después de una sesión marcada por problemas de planificación con el rebufo y tráfico en pista. Cadillac había mostrado un ritmo distinto en las prácticas, con Checo en el puesto 13 de la FP2 y en el 16 de la FP3.

Aunque el puesto 15 no representó puntos para Cadillac, Pérez salió de Bakú con una valoración positiva sobre su desempeño personal. El mexicano considera que exprimió el potencial disponible del auto, mientras el equipo mantiene su trabajo de desarrollo con la mirada también puesta en la temporada 2027.