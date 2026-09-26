¡Con dramatismo! George Russell se lleva el GP de Azerbaiyán; Checo Pérez termina en el lugar 15

Mercedes vuelve a subir a lo más alto del podio con el británico; el piloto mexicano no logró meterse a la zona de puntos en Bakú

Russell se lleva el triunfo en Azerbaiyán. | Foto de grupo vía REUTERS

George Russell convirtió la pole position en una victoria con mucho drama en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026, fecha 15 de la temporada de Fórmula 1. El piloto de Mercedes se impuso en el circuito urbano de Bakú, aguantando los embates de Max Verstappen, mientras que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez concluyó en el lugar 15 con Cadillac.

Russell partió desde la primera posición después de registrar 1:42.526 en la clasificación y mantuvo el liderato durante las 51 vueltas. El británico llegó a construir una diferencia cercana a los diez segundos, aunque dos periodos de Auto de Seguridad redujeron las distancias y colocaron a Max Verstappen otra vez en la pelea por el triunfo.

El último relanzamiento dejó una disputa entre Mercedes y Red Bull. Verstappen se acercó a Russell, pero el piloto británico conservó la primera posición hasta la bandera a cuadros con una diferencia de apenas 0.196 segundos. El resultado representó la tercera victoria de Russell en la temporada 2026.

Russell suma su tercera victoria de la temporada

El podio lo completó Isack Hadjar, quien regresó a la actividad después de una lesión en la muñeca. El piloto de Red Bull terminó tercero, por delante de Charles Leclerc y Kimi Antonelli. Para Mercedes, el resultado también permitió a Russell reducir a 71 puntos su diferencia respecto a Antonelli en el Campeonato de Pilotos.

La carrera cambió en la vuelta 30 después del accidente de Alex Albon en la zona de las curvas 5 y 6. El primer Auto de Seguridad agrupó a los pilotos y, tras el reinicio, Verstappen superó a Oscar Piastri. Poco después se produjo otro incidente, en el que Franco Colapinto golpeó a Pierre Gasly y el Alpine del francés terminó en contacto con el McLaren de Lando Norris. Colapinto, Gasly y Norris quedaron fuera de la competencia.

Piastri tampoco pudo conservar su posición durante la parte final. El australiano perdió lugares después de pasar por la zona de escape de la curva 1 y terminó en el puesto 14, un lugar por delante de Sergio Pérez.

Resultado del Gran Premio de Azerbaiyán 2026

El Gran Premio de Azerbaiyán dejó muchas emociones y un gran resultado para Mercedes.

Pos. Piloto Equipo No. Tiempo / Diferencia 1 G. Russell Mercedes 63 1:38:02.143 2 M. Verstappen Red Bull 3 +0.196s 3 I. Hadjar Red Bull 6 +10.704s 4 C. Leclerc Ferrari 16 +14.136s 5 A. Antonelli Mercedes 12 +14.512s 6 L. Hamilton Ferrari 44 +22.382s 7 A. Lindblad RB 41 +31.159s 8 E. Ocon Haas 31 +31.189s 9 O. Bearman Haas 87 +31.929s 10 C. Sainz Jr. Williams 55 +32.415s 11 N. Hulkenberg Audi 27 +33.231s 12 L. Lawson RB 30 +34.013s 13 G. Bortoleto Audi 5 +34.230s 14 O. Piastri McLaren 81 +36.401s 15 S. Perez Cadillac 11 +41.400s 16 V. Bottas Cadillac 77 NT 17 F. Colapinto Alpine 43 NT 18 P. Gasly Alpine 10 NT 19 L. Norris McLaren 1 NT 20 A. Albon Williams 23 NT 21 F. Alonso Aston Martin 14 NT 22 L. Stroll Aston Martin 18 NT

Franco Colapinto abandona tras choque con Gasly y Norris en Azerbaiyán

Franco Colapinto quedó fuera del Gran Premio de Azerbaiyán después de un accidente múltiple en el reinicio de la vuelta 36. El piloto argentino bloqueó los frenos al llegar a la primera curva y golpeó el monoplaza de su compañero en Alpine, Pierre Gasly. La acción también involucró a Lando Norris, quien terminó fuera de competencia junto con los dos pilotos del equipo francés. El incidente provocó la entrada de un segundo Safety Car.

El accidente ocurrió después de la neutralización provocada por Alex Albon en la vuelta 30. Colapinto fue clasificado como abandono tras completar 36 vueltas, mientras Gasly y Norris también aparecieron entre los pilotos que no terminaron la carrera. El argentino había realizado dos paradas en pits antes del contacto que puso fin a su participación en el circuito urbano de Bakú.

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¿Cómo le fue a Checo Pérez en el GP de Azerbaiyán?

Para Sergio Pérez, el Gran Premio representó otra carrera desde la parte trasera del grupo con Cadillac. El mexicano ocupó el puesto 19 durante el primer tercio y se mantuvo dentro de la zona de DRS respecto a Gabriel Bortoleto con neumáticos medios. Los periodos de Auto de Seguridad le permitieron recuperar contacto con otros pilotos y entrar a pits para colocar neumáticos suaves.

Los abandonos y accidentes llevaron al mexicano hasta el lugar 13 durante la parte final, pero la degradación de los neumáticos suaves le hizo perder posiciones frente a Liam Lawson y Piastri. Pérez cruzó la meta en el lugar 15. Su compañero de Cadillac, Valtteri Bottas, sufrió un accidente en la última vuelta.

Con el resultado en Bakú, Russell añadió su tercera victoria del año después de sus triunfos en Australia y Austria. El calendario de la Fórmula 1 continuará con la siguiente fecha del campeonato en Malasia, programada del 2 al 4 de octubre, antes de la visita a Singapur.

Mundial de Pilotos F1 2026

La clasificación del Campeonato de Pilotos mantiene a Kimi Antonelli en la cima con 302 puntos, seguido por George Russell y Lewis Hamilton. Sergio Pérez permanece sin unidades tras el Gran Premio de Azerbaiyán.

Pos. Piloto Puntos 1 K. Antonelli 302 2 G. Russell 236 3 L. Hamilton 199 4 L. Norris 186 5 C. Leclerc 179 6 M. Verstappen 163 7 O. Piastri 120 8 I. Hadjar 86 9 L. Lawson 59 10 P. Gasly 41 11 A. Lindblad 37 12 F. Colapinto 27 13 O. Bearman 20 14 G. Bortoleto 10 15 N. Hülkenberg 7 16 E. Ocon 7 17 C. Sainz Jr. 7 18 A. Albon 5 19 F. Alonso 3 20 Y. Tsunoda 1 21 L. Stroll 0 22 V. Bottas 0 23 S. Pérez 0

Mundial de Constructores 2026

La clasificación de Constructores mantiene a Mercedes en el primer lugar con 538 puntos, con Ferrari y McLaren detrás. Cadillac continúa en el fondo de la tabla sin unidades.