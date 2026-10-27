Checo Pérez apunta a renovar con Cadillac y revela cómo quiere retirarse de la Fórmula 1

El mexicano tiene contrato hasta finales de 2027, pero quiere permanecer más años en Cadillac y cerrar su trayectoria en la F1 al máximo nivel

Checo Pérez mantiene el hambre competitiva | Alejandra Suárez

Sergio Pérez quiere extender su carrera en la Fórmula 1. Durante la conferencia de prensa celebrada este martes 27 de octubre en Plaza Carso, previo al Gran Premio de México 2026, el piloto mexicano reconoció que tiene la motivación para continuar varios años más en la máxima categoría y contribuir al desarrollo de la escudería estadounidense.

A sus 36 años y a las puertas de alcanzar los 300 Grandes Premios disputados, el tapatío considera que el proyecto necesita más tiempo para alcanzar sus objetivos. Aunque su compromiso contractual contempla una temporada adicional, Pérez reveló las intenciones de ampliar su vínculo con Cadillac y anticipó que podría haber noticias próximamente.

“Tengo la motivación de seguir y de mejorar este proyecto. Sé que en un año más no voy a poder llegar a donde quiero estar con Cadillac y tengo la motivación de seguir más años. Espero pronto poder contarles algo”.

Checo Pérez confía en el crecimiento de Cadillac para 2027

El mexicano abordó las dificultades que ha enfrentado la escudería durante su primera temporada en la Fórmula 1. La incorporación de nuevos integrantes, la consolidación de su infraestructura y el desarrollo del monoplaza forman parte de un proceso que, según explicó, requiere tiempo antes de traducirse en resultados competitivos.

Pese a las complicaciones, el piloto confía en que Cadillac pueda dar un salto importante durante 2027, cuando espera que la organización tenga una estructura suficientemente sólida para competir por mejores posiciones.

“Se está reforzando mucho al equipo con talento nuevo. Tenemos una fábrica increíble, pero para eso necesitamos mucho talento. Hay que empujar en todos los departamentos, son organizaciones enormes y todo tarda mucho en la F1. Sabíamos que iba a ser un año complicado, comenzar un proyecto desde cero en la F1 sin duda es difícil, pero tengo la confianza de que el próximo año estemos bastante sólidos como equipo y peleando por resultados importantes en la F1“.

¿Qué hará Checo Pérez después de retirarse de la Fórmula 1?

Aunque todavía mantiene la intención de continuar como piloto, Pérez también tiene claro que no pretende asumir un puesto directivo dentro de alguna escudería cuando termine su trayectoria. El mexicano descartó la posibilidad de convertirse en jefe de equipo y explicó que el nivel de exigencia de ese cargo no es muy diferente al que enfrenta actualmente dentro de la parrilla.

En cambio, su intención es explorar actividades fuera del automovilismo una vez que decida retirarse, después de dedicar gran parte de su vida a competir profesionalmente.

“Mi pasión es correr, es lo que más me apasiona. Estar en la F1 como team principal o como piloto es igual de demandante, el compromiso es igual. Entonces, cuando acabe mi etapa como piloto, siempre lo he dicho, tengo mucha ilusión de aprender de otras áreas y otras cosas. Tengo toda la vida por delante. No creo que estaría involucrado en la organización. Cuando acabe mi carrera terminará por completo la parte del motor y me dedicaré a otras cosas“.

Checo Pérez quiere retirarse de la Fórmula 1 en su mejor nivel

Más allá de la duración de su próximo contrato, el tapatío estableció las condiciones bajo las que le gustaría despedirse de la máxima categoría. Después de su salida de Red Bull y su ausencia durante la temporada 2025, regresar con Cadillac le permitió retomar su trayectoria bajo nuevas circunstancias.

Su principal objetivo es que la decisión de retirarse dependa exclusivamente de él, sin esperar a que sus resultados empeoren o que otro piloto ocupe su lugar. Para Pérez, mantener la motivación y el rendimiento competitivo será determinante al momento de decidir cuándo terminar su carrera.

“Como deportista es muy importante para mí cerrar mi carrera con broche de oro e irme cuando yo me quiera ir de la F1. Irme en un gran nivel es súper importante, no cuando estás cayendo, o cuando perdiste la motivación, o ya no estás dando tu cien por ciento, o llegó un piloto que lo hace mejor que tú. Mientras eso no pase, yo quiero cerrar mi carrera de la forma más exitosa”.

Checo Pérez quiere correr en África, pero duda llegar al Gran Premio de Ruanda 2030

La Fórmula 1 regresará al continente africano en 2030 con el Gran Premio de Ruanda, una cita que pondrá fin a una prolongada ausencia de la categoría en la región. Sin embargo, Checo Pérez reconoció que difícilmente continuará en la parrilla para entonces, pese a su interés por competir en el nuevo circuito. “Me encantaría correr en África, pero no creo que se dé”.

La declaración también ofrece una perspectiva sobre sus planes a largo plazo. Aunque tiene contrato con Cadillac hasta finales de 2027 y expresó su intención de renovarlo, el mexicano no contempla necesariamente extender su trayectoria hasta 2030, cuando tendría 40 años.